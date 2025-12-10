ETV Bharat / sports

कौन हैं वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी? जानिए उनकी टीम इंडिया तक पहुंचने की जर्नी

Who is Vaishnavi Sharma and G Kamalini: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी कौन हैं, आइए जानते हैं...

Vaishnavi Sharma and G Kamalini
भारत की अंडर-19 टीम महिला क्रिकेट टीम (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 1:44 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. अब टीम इंडिया के पास 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका होगा. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया ने अभी से तैयारियां शुरू कर दीं हैं. टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तैयारियां का आगाज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से होने वाला है.

इस सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. इस स्क्वाड में पहली बार वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी को मौका दिया गया है. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं. जो आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं.

कौन हैं वैष्णवी शर्मा?
वैष्णवी शर्मा का जन्म 18 दिसंबर 2025 को हुआ था. वो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले की रहने वाली हैं. उनका घर ग्वालियर के चंबल क्षेत्र में है. इस इलाके के डाकुओं के आतंक और चोरी, मारकाट के लिए जाना जाता है. इस इलाके से आने वाले वैष्णवी एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं. वैष्णवी के पिता नरेंद्र शर्मा पेशे से ज्योतिष हैं. उन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेट एकेडमी में दाखिल किया.

चंबल में क्रिकेट खेलने की व्यवस्था न होने के चलते वैष्णवी को ग्वालियर स्थित तानसेन क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कराया गया. यहां से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई. वैष्णवी को 9 साल की उम्र में 2017 में मध्य प्रदेश अंडर-16 टीम का कप्तान बना दिया गया. इसके साथ ही वो भारत की अंडर-19 महिला टीम की भी कप्तानी कर चुकी हैं.

Vaishnavi Sharma
वैष्णवी शर्मा (IANS)

वैष्णवी 2022 में भारत के लिए घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाजी रहीं. उन्हें बीसीसीआई ने 2022-23 का जूनियर विमेंस क्रिकेट में उनके योगदान के लिए डालमिया अवार्ड दिया. भारत की बाएं हाथ की इस ऑर्थोडॉक्स स्पिनर आईसीसी महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए.

उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 17 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/5 रहा है. उनका इकोनॉमी 3.36 का रहा है. इस टूर्नामेंट में उन्होंने मलेशिया के खिलाफ हैट्रिक भी हासिल की थी. अब इस गेंदबाज को आखिरकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह मिली है, वो भारतीय टीम की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की योजना का भी हिस्सा रहेंगी.

कौन हैं जी कमलिनी?
भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज गुनालन कमलिनी पारी की शुरुआत करने के लिए जानी जाती हैं. जी कमलिनी का जन्म 20 जुलाई 2008 को हुआ था. वो तमिलनाडु के मदुरै की रहने वाली हैं. कमलिनी को बचपन में स्केटिंग का शौक था. लेकिन उन्होंने 2020 में लॉकडाउन में क्रिकेट को अपना करियर चुनने का फैसला किया.

उनके पिता घर पर के पास स्थित एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में भर्ती करा दिया. उनके पिता खुद अपनी बेटी को हर दिन 2 घंटे गेंदबाजी करते थे. इसके बाद वो चेन्नई में अभ्यास करने लगीं. कमलिनी चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स अकादमी में अभ्यास कर बड़ी हुई और अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया. 15 साल की उम्र में वो तमिलनाडु की अंडर-19 टीम में शामिल हुईं.

G Kamalini
जी कमलिनी (AFP)

इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और सीधे भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा बन गईं. उन्होंने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत को दिलाने में मदद की थी. बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2025 7 मैचों में 2 अर्धशतकों की मदद से 143 रन बनाए हैं. उनके उच्चतम स्कोर 56* रहा है. अब वो भारत की अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं.

संपादक की पसंद

