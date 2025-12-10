ETV Bharat / sports

कौन हैं वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी? जानिए उनकी टीम इंडिया तक पहुंचने की जर्नी

भारत की अंडर-19 टीम महिला क्रिकेट टीम ( Getty Images )

हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. अब टीम इंडिया के पास 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका होगा. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड में 12 जून से 5 जुलाई तक खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया ने अभी से तैयारियां शुरू कर दीं हैं. टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तैयारियां का आगाज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से होने वाला है. इस सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है. इस स्क्वाड में पहली बार वैष्णवी शर्मा और जी कमलिनी को मौका दिया गया है. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं. जो आगामी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं. कौन हैं वैष्णवी शर्मा?

वैष्णवी शर्मा का जन्म 18 दिसंबर 2025 को हुआ था. वो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले की रहने वाली हैं. उनका घर ग्वालियर के चंबल क्षेत्र में है. इस इलाके के डाकुओं के आतंक और चोरी, मारकाट के लिए जाना जाता है. इस इलाके से आने वाले वैष्णवी एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं. वैष्णवी के पिता नरेंद्र शर्मा पेशे से ज्योतिष हैं. उन्होंने अपनी बेटी को क्रिकेट एकेडमी में दाखिल किया. चंबल में क्रिकेट खेलने की व्यवस्था न होने के चलते वैष्णवी को ग्वालियर स्थित तानसेन क्रिकेट एकेडमी में भर्ती कराया गया. यहां से उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई. वैष्णवी को 9 साल की उम्र में 2017 में मध्य प्रदेश अंडर-16 टीम का कप्तान बना दिया गया. इसके साथ ही वो भारत की अंडर-19 महिला टीम की भी कप्तानी कर चुकी हैं.