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कश्मीर की 17 वर्षीय MMA फाइटर रुत्बा शब्बीर, 36 सेकंड में प्रतिद्वंद्वी को किया था ढेर

रुतबा शब्बीर ( Etv Bharat )

श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): रुतबा शब्बीर को 9वीं MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा. बस 36 सेकंड ही काफी थे. जम्मू-कश्मीर की इस 17 साल की खिलाड़ी ने पिछले महीने इंदौर (मध्य प्रदेश) में बैंटमवेट फाइनल के पहले राउंड में अपनी प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट कर दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और 'बेस्ट फीमेल एथलीट' का अवॉर्ड मिला. हालांकि, रुतबा के लिए यह जीत सफर का अंत नहीं थी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि यह तो बस शुरुआत है. अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. उनका यह जवाब उस युवा फाइटर के बारे में उतना ही कुछ बताता है, जितना कि केज (रिंग) के अंदर उनकी तेजी से मिली जीत. कौन हैं रुत्बा शब्बीर?

रुत्बा श्रीनगर के हैदरपोरा की रहने वालीं हैं. वो अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अमीरा कदल में 11वीं क्लास की छात्रा हैं. वह 'एपेक्स MMA' का प्रतिनिधित्व करती हैं और 'MMA J&K' के फाउंडर व टीम इंडिया के ऑफिशियल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच आसिफ हुसैन की देखरेख में ट्रेनिंग लेती हैं. नेशनल लेवल पर मिली इस कामयाबी ने उन्हें उन युवा एथलीटों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जो जम्मू-कश्मीर के बढ़ते MMA मूवमेंट को नेशनल स्टेज पर ले जा रहे हैं. रुत्बा शब्बीर को शानदार प्रदर्शन के लिए 'बेस्ट फीमेल एथलीट' का अवॉर्ड भी मिला (Etv Bharat) चैंपियनशिप में जम्मू-कश्मीर टीम का शानदार प्रदर्शन

जम्मू-कश्मीर टीम ने 9वीं MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल 10 मेडल जीते. जिसमें दो गोल्ड, चार सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. रुत्बा और बाबर रयान ने गोल्ड जीता, जबकि सैयद अज़ीम, मुसैब, अशतर और शाकिर ने सिल्वर मेडल हासिल किया. अभिषेक, उमर, मसीब और मनीहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. रुत्बा का परफॉर्मेंस सबसे अलग रहा. उन्हें बाद में MMA इंडिया अवार्ड्स नाइट में 'बेस्ट फीमेल यूथ एथलीट' अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. बरसों की मेहनत का नतीजा

रुत्बा को यह पहचान रातों-रात मिली कामयाबी नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत का नतीजा है. कोच आसिफ हुसैन ने बताया कि रुत्बा ने उनके अंडर करीब आठ से नौ साल तक ट्रेनिंग की है. MMA में आने से पहले वह वुशु में हिस्सा लेती थीं. उन्होंने MMA फाइटर के तौर पर खुद को तैयार करने में लगभग चार से पांच साल लगे. वो नेशनल लेवल पर कई मेडल जीत चुकी है. हुसैन ने उनमें आए बदलाव के बारे में बताते हुए कहा, 'वह हमेशा से ऐसी नहीं थीं.' उनके मुताबिक, रुत्बा शुरू में थोड़ी धीमी थीं और उन्हें अपनी फुर्ती पर काम करने की जरूरत थी. उनकी लंबाई और रीच (हाथ-पैर की पहुंच) बाद में उनके लिए अहम साबित हुए. हुसैन ने कहा कि एक कोच का काम उन्हीं खूबियों को पहचानना और उन्हें निखारना होता है. रुत्बा का लड़कों के साथ मुकाबला

हुसैन कभी-कभी ट्रेनिंग के दौरान रुत्बा का लड़कों के साथ मुकाबला भी करवाते, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इससे उसका खेल बेहतर होता है. उन्होंने कहा, 'जब वे (लड़के) उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो उन्हें भी फर्क महसूस होता है.' 17 साल की उम्र में, रुत्बा के पास अभी काफी समय भी है. वह अभी यूथ कैटेगरी में मुकाबला करती है, जहां नियम प्रोफेशनल MMA से अलग होते हैं. हुसैन ने कहा कि आने वाले महीनों में उसके जूनियर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है. प्रोफेशनल और एमेच्योर MMA अलग-अलग नियमों के तहत होते हैं, जिसमें यूथ और एमेच्योर लेवल पर कुछ खास तरह के वार करने पर रोक होती है. रुतबा शब्बीर (Etv Bharat) जम्मू-कश्मीर में MMA फाइटर

रुत्बा का सफर ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब जम्मू-कश्मीर में MMA अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. हुसैन ने बताया कि MMA J&K ने इस इलाके में 2017 के आसपास काम शुरू किया था. तब से, इस इलाके के कई एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर चुके हैं. इनमें लबीब फिरोज शामिल हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और मेडल जीता, और जैद शब्बीर भट, जिन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता. आयरा चिश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर मुकाबला कर चुकी हैं. ओवैस याकूब ने एक अलग रास्ता चुना है. J&K के इस फाइटर ने प्रोफेशनल लेवल पर मुकाबला किया है और 'ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन' के लिए एक फाइट जीती है, जिससे इस इलाके में इस खेल को और पहचान मिली है. 2 अगस्त 2026 को ओवैस ने बुल्गारिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो इस इलाके की MMA कम्युनिटी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी. रुत्बा को बड़ी कामयाबी उससे कुछ दिन पहले, 26 जुलाई को मिली थी.