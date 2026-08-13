कश्मीर की 17 वर्षीय MMA फाइटर रुत्बा शब्बीर, 36 सेकंड में प्रतिद्वंद्वी को किया था ढेर
9वीं MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में कश्मीर की 17 वर्षीय रुत्बा शब्बीर ने 36 सेकंड में प्रतिद्वंद्वी को ढेर करके चौंका दिया.
Published : August 13, 2026 at 5:17 PM IST
श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): रुतबा शब्बीर को 9वीं MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में अपनी छाप छोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा. बस 36 सेकंड ही काफी थे. जम्मू-कश्मीर की इस 17 साल की खिलाड़ी ने पिछले महीने इंदौर (मध्य प्रदेश) में बैंटमवेट फाइनल के पहले राउंड में अपनी प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट कर दिया.
इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और 'बेस्ट फीमेल एथलीट' का अवॉर्ड मिला. हालांकि, रुतबा के लिए यह जीत सफर का अंत नहीं थी. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि यह तो बस शुरुआत है. अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. उनका यह जवाब उस युवा फाइटर के बारे में उतना ही कुछ बताता है, जितना कि केज (रिंग) के अंदर उनकी तेजी से मिली जीत.
कौन हैं रुत्बा शब्बीर?
रुत्बा श्रीनगर के हैदरपोरा की रहने वालीं हैं. वो अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अमीरा कदल में 11वीं क्लास की छात्रा हैं. वह 'एपेक्स MMA' का प्रतिनिधित्व करती हैं और 'MMA J&K' के फाउंडर व टीम इंडिया के ऑफिशियल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कोच आसिफ हुसैन की देखरेख में ट्रेनिंग लेती हैं. नेशनल लेवल पर मिली इस कामयाबी ने उन्हें उन युवा एथलीटों की लिस्ट में शामिल कर दिया है जो जम्मू-कश्मीर के बढ़ते MMA मूवमेंट को नेशनल स्टेज पर ले जा रहे हैं.
चैंपियनशिप में जम्मू-कश्मीर टीम का शानदार प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर टीम ने 9वीं MMA इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल 10 मेडल जीते. जिसमें दो गोल्ड, चार सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. रुत्बा और बाबर रयान ने गोल्ड जीता, जबकि सैयद अज़ीम, मुसैब, अशतर और शाकिर ने सिल्वर मेडल हासिल किया. अभिषेक, उमर, मसीब और मनीहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. रुत्बा का परफॉर्मेंस सबसे अलग रहा. उन्हें बाद में MMA इंडिया अवार्ड्स नाइट में 'बेस्ट फीमेल यूथ एथलीट' अवार्ड से भी सम्मानित किया गया.
बरसों की मेहनत का नतीजा
रुत्बा को यह पहचान रातों-रात मिली कामयाबी नहीं, बल्कि बरसों की मेहनत का नतीजा है. कोच आसिफ हुसैन ने बताया कि रुत्बा ने उनके अंडर करीब आठ से नौ साल तक ट्रेनिंग की है. MMA में आने से पहले वह वुशु में हिस्सा लेती थीं. उन्होंने MMA फाइटर के तौर पर खुद को तैयार करने में लगभग चार से पांच साल लगे. वो नेशनल लेवल पर कई मेडल जीत चुकी है. हुसैन ने उनमें आए बदलाव के बारे में बताते हुए कहा, 'वह हमेशा से ऐसी नहीं थीं.'
उनके मुताबिक, रुत्बा शुरू में थोड़ी धीमी थीं और उन्हें अपनी फुर्ती पर काम करने की जरूरत थी. उनकी लंबाई और रीच (हाथ-पैर की पहुंच) बाद में उनके लिए अहम साबित हुए. हुसैन ने कहा कि एक कोच का काम उन्हीं खूबियों को पहचानना और उन्हें निखारना होता है.
रुत्बा का लड़कों के साथ मुकाबला
हुसैन कभी-कभी ट्रेनिंग के दौरान रुत्बा का लड़कों के साथ मुकाबला भी करवाते, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उसका खेल बेहतर होता है. उन्होंने कहा, 'जब वे (लड़के) उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो उन्हें भी फर्क महसूस होता है.' 17 साल की उम्र में, रुत्बा के पास अभी काफी समय भी है.
वह अभी यूथ कैटेगरी में मुकाबला करती है, जहां नियम प्रोफेशनल MMA से अलग होते हैं. हुसैन ने कहा कि आने वाले महीनों में उसके जूनियर कैटेगरी में जाने की उम्मीद है. प्रोफेशनल और एमेच्योर MMA अलग-अलग नियमों के तहत होते हैं, जिसमें यूथ और एमेच्योर लेवल पर कुछ खास तरह के वार करने पर रोक होती है.
जम्मू-कश्मीर में MMA फाइटर
रुत्बा का सफर ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब जम्मू-कश्मीर में MMA अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. हुसैन ने बताया कि MMA J&K ने इस इलाके में 2017 के आसपास काम शुरू किया था. तब से, इस इलाके के कई एथलीट इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला कर चुके हैं.
इनमें लबीब फिरोज शामिल हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और मेडल जीता, और जैद शब्बीर भट, जिन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता. आयरा चिश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर मुकाबला कर चुकी हैं.
ओवैस याकूब ने एक अलग रास्ता चुना है. J&K के इस फाइटर ने प्रोफेशनल लेवल पर मुकाबला किया है और 'ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन' के लिए एक फाइट जीती है, जिससे इस इलाके में इस खेल को और पहचान मिली है.
2 अगस्त 2026 को ओवैस ने बुल्गारिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो इस इलाके की MMA कम्युनिटी के लिए एक और बड़ी उपलब्धि थी. रुत्बा को बड़ी कामयाबी उससे कुछ दिन पहले, 26 जुलाई को मिली थी.
जब ओवैस विदेश में भारतीय झंडा लहरा रहे थे, तब रुत्बा इंदौर में अपनी छाप छोड़ रही थीं. रुत्बा के गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदर्शन का सबसे अहम हिस्सा शायद मुकाबले की शुरुआत से पहले ही हो गया था.
हुसैन ने बताया कि फाइनल से पहले रुत्बा घबराई हुई थीं, जैसा कि ज्यादातर खिलाड़ी किसी अहम मुकाबले से पहले होते हैं. वह सलाह लेने के लिए उनके पास गईं. उन्होंने कहा 'हमेशा आगे बढ़कर खेलो, पहले अटैक करो, आत्मविश्वास बनाए रखो और इन्हीं बातों को याद रखना.'
हुसैन ने कहा, 'उसने ठीक वही किया जो मैंने उसे बताया था.' लड़ाई शुरू होते ही घबराहट गायब हो गई. रुत्बा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हमला किया और अपनी प्रतिद्वंद्वी पर हावी रही, और 36 सेकंड में पहले राउंड में ही टेक्निकल नॉकआउट से जीत हासिल की.
पिता ने देखी लाइव फाइट
रुत्बा के पिता, शब्बीर अहमद ने फाइनल मुकाबला लाइव देखा. उन्होंने कहा कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उन्हें फर्क दिख रहा था. रुत्बा काफी आत्मविश्वास से भरी लग रही थी. उसकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें लगा कि उसे यकीन है कि वही जीतेगी.
जब मुकाबला रुका, तो वह पल और भी भावुक कर देने वाला था. उसके पिता को याद है कि रुत्बा को लड़ाई खत्म करते देख उन्होंने तुरंत कैसी प्रतिक्रिया दी थी. 'मैं अपने बिस्तर से उछल पड़ा और उसके दादा-दादी से कहा... उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है.'
उनके लिए, यह मेडल उस सफर का एक और अध्याय था जो उनकी बेटी की खेल में दिलचस्पी से शुरू हुआ था. उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट्स अपनाने का फैसला रुत्बा का था. उनकी भूमिका बस उसका साथ देना थी. रुत्बा के पिता हमेशा प्रतियोगिताओं और ट्रेनिंग के दौरान उसके साथ रहे और उसे अपनी पसंद का खेल चुनने की आजादी दी. रुत्बा को वह साथ याद है.
जब उनसे पूछा गया कि अपनी कामयाबियों का श्रेय वह किसे देती हैं, तो उन्होंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा, "मेरे माता-पिता। मेरे पिता बहुत सपोर्टिव हैं... और फिर मेरे कोच." यह सपोर्ट ऐसे खेल में बहुत जरूरी है जिसमें कम उम्र से ही पूरी लगन की जरूरत होती है.
वुशु से फाइटर बनना आसान नहीं
वुशु से MMA में रुत्बा का बदलाव रातों-रात नहीं हुआ. MMA ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही उन्हें स्ट्राइकर के तौर पर अनुभव था. उस बैकग्राउंड ने उन्हें एक आधार दिया, लेकिन MMA में स्ट्राइकिंग से कहीं ज्यादा की जरूरत थी.
इसके लिए उन्हें कई तरह की स्किल्स और स्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा. हुसैन ने कहा कि पिछले कुछ सालों की मेहनत से उनकी फुर्ती और ओवरऑल मूवमेंट में सुधार हुआ है. रुत्बा की शारीरिक खूबियां भी उनकी टैक्टिकल पहचान का हिस्सा बन गई हैं. उनकी लंबाई उन्हें अच्छी रीच देती है, जिससे वह दूर से ही अटैक कर सकती हैं और विरोधियों के करीब आने से पहले ही उन्हें चुनौती दे सकती हैं.
लेकिन हुसैन का मानना है कि वह अभी सीख रही है और मजबूत हो रही है. वह अभी इतनी कम उम्र की है कि अपने खेल में नई चीजें जोड़ सकती है. इसीलिए उनका मानना है कि नेशनल टाइटल उनके करियर की बस एक शुरुआती उपलब्धि है.
अभी भी बहुत कुछ सीखना है
रुत्बा भी इसे इसी नजरिए से देखती हैं. गोल्ड जीतने के बाद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है. बल्कि, इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि वह और कितना कुछ सीखना चाहती हैं. रुत्बा ने कहा, 'मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है.'
रुत्बा की कामयाबी ऐसे समय में मिली है जब खेलों में महिलाओं की भागीदारी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. कॉम्बैट स्पोर्ट (लड़ाई वाले खेल) में हिस्सा लेने वाली युवा महिला के लिए, लाइमलाइट में रहने से कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं.
रुत्बा का मानना है कि जब खिलाड़ी मैट या केज में उतरते हैं, तो उनकी पहचान सबसे पहले खिलाड़ी होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ खिलाड़ी हैं और कुछ नहीं.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेलों में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के साथ भी पुरुषों की तरह ही सम्मान और खेल पर ध्यान देने वाला बर्ताव किया जाना चाहिए.
रुत्बा की ये कहानी ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन, अनुशासन और परफॉर्मेंस के बारे में है. आंकड़े भी इस कहानी को अच्छी तरह बयान करते हैं. जिसमें 36 सेकंड, एक नेशनल गोल्ड मेडल और दो बड़े व्यक्तिगत अवॉर्ड शामिल हैं.
आसिफ हुसैन का मानना है कि रुत्बा में बहुत क्षमता है. जिन्होंने रुत्बा को कच्ची प्रतिभा से एक नेशनल चैंपियन बनते देखा है.