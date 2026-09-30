नीरू ढांडा का एशियन गेम्स में ट्रिपल धमाल, 2 गोल्ड समेत ट्रैप शूटिंग में जीते कुल तीन मेडल
एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में कुल तीन मेडल जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया.
Published : September 30, 2026 at 1:11 PM IST
नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय ट्रैप शूटर नीरू ढांडा ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने अभियान का समापन किया. उन्होंने गुरुवार को काइनान चेनाई के साथ ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. इसके साथ ही नीरू ने नागोया में यादगार 'डबल' (दो गोल्ड मेडल) पूरा किया.
भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 34 का स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया, जबिक कतर के मोहम्मद अल रुमैही और रे बासिल ने 32 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता. चीन को 23 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा.
नीरू का यह दूसरा गोल्ड मेडल
हरियाणा की नीरू ने इस इवेंट में कुल तीन मेडल अपने नाम किए. जिसमें दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल शामिल है. नीरू ने महिलाओं के ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीता था, और वो ट्रैप महिला टीम का भी हिस्सा थीं जिसने सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद नीरु ने काइनान के साथ ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता.
नीरू ढांडा कौन हैं?
नीरू ढांडा हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली हैं. जब भारतीय सेना ने महिलाओं की भर्ती शुरू की, तो वह सेना की 'कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस' में शामिल हो गईं. बाद में, उन्होंने मध्य प्रदेश के महू में स्थित 'आर्मी मार्कसमैनशिप यूनिट' (AMU) में ट्रेनिंग ली, जो भारत के सबसे अच्छे शूटिंग ट्रेनिंग सेंटरों में से एक है. उनकी लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत ने उन्हें इंटरनेशनल शूटिंग के टॉप लेवल तक पहुंचने में मदद की.
टिन के डिब्बों पर की प्रैक्टिस
नीरू का सफर आसान नहीं था. हरियाणा में कड़ी ट्रेनिंग से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने तक, उन्होंने पूरे संकल्प और अनुशासन के साथ काम किया. नीरू को शूटिंग के बारे में उनके कजिन लक्ष्य श्योराण से पता चला, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स में ट्रैप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था.
लक्ष्य ने शुरुआती दिनों में नीरू की मदद की. नीरू ने शुरुआत में उनके साथ ट्रेनिंग की और उनकी दी हुई बंदूक का इस्तेमाल किया. उससे पहले, उन्होंने अपने परिवार की डबल-बैरल बंदूक से प्रैक्टिस की थी, जिसमें वह टिन के डिब्बों पर निशाना लगाती थीं और उनके पिता उन्हें बंदूक के झटके को संभालने में मदद करते थे. आखिरकार, 2019 में वह मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में शामिल हो गईं और उस सफर की शुरुआत की जो उन्हें इंटरनेशनल मंच तक ले गया.
इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने से पहले, ढांडा ने घरेलू स्तर पर जीत हासिल की, जिसमें 2022 नेशनल गेम्स में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में जीता गया गोल्ड मेडल भी शामिल है. अब 'कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस' में नायब सूबेदार के पद पर तैनात नीरू, महू में 'आर्मी मार्कसमैनशिप यूनिट' में ट्रेनिंग लेती हैं.
Historic Gold for Bharat! 🇮🇳🥇— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 30, 2026
Heartiest congratulations to Neeru Dhanda and Kynan Chenai on winning India's first-ever Gold in the Trap Mixed Team event at the #AsianGames2026, setting a new Asian Record with 34/40 shots.
A record-breaking performance that has made the nation… pic.twitter.com/hIgyk0P3ee
नीरू के करियर की खास बातें
- ओसिजेक में 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद वह पहली बार चर्चा में आईं और तब से ISSF सर्किट में लगातार फाइनलिस्ट रही हैं.
- जुलाई 2026 में, नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में व्यक्तिगत ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा. यह ISSF वर्ल्ड कप में उनका पहला व्यक्तिगत मेडल था और उनके करियर का कुल मिलाकर दूसरा मेडल था.
- उन्होंने कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता. इसके अलावा, नीरू ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता.
- एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर, नीरू महिलाओं के ट्रैप इवेंट में भारत की पहली व्यक्तिगत मेडलिस्ट बनीं.