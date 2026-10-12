राफेल नडाल की एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाली 17 वर्षीय माया ने तोड़ा सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
तमिलनाडु की टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वन रेवती ने नाइजीरिया में W35 लागोस सिंगल्स टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया.
Published : October 12, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 4:41 PM IST
लागोस (नाइजीरिया): भारतीय टेनिस की दुनिया में रविवार को एक नया नाम 'माया राजेश्वन रेवती' सामने आया. जिसने 17 साल की उम्र में अपना पहला प्रो सिंगल्स टाइटल (W35 Lagos) जीतकर अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. तमिलनाडु की माया राजेश्वन टूर्नामेंट से पहले दुनिया में 1038वें नंबर पर थीं. लेकिन उन्होंने पहले क्वालिफायर खेलकर मेन ड्रॉ में कदम रखा और फिर पहले राउंड में नंबर-1 सीड जस्टिना मिकुलस्काइट को हराया और उसके बाद बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया.
माया राजेश्वन ने अपना शानदार सफर तब पूरा किया जब उन्होंने फाइनल में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को 6-4, 6-2 से हराकर प्रो सर्किट में अपना पहला टाइटल जीता. इसके साथ इस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यूक्रेन की कोट्लियार के साथ मिलकर चीन की मिन लियू और इटली की कार्लोटा मोसिया को 0-6, 6-2, 10-7 से हराकर डबल्स का भी खिताब अपने नाम किया.
🎾MAIDEN ITF TITLE FOR 17-YEAR-OLD MAAYA 17 year old Maaya Rajeshwaran Revathi defeated Celia Cervino Ruiz🇪🇸 6-4, 6-2 to win ITF W35 Lagos 🇵🇹 - her first Senior Singles Final in ITF Circuit. Earlier, she won the Doubles title partnering Kotliar🇺🇦 https://t.co/3rp6O9sXoR— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 11, 2026
माया ने सानिया मिर्जा का रिकॉर्ड तोड़ा
माया के लिए सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह W35-लेवल का सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं. यह रिकॉर्ड पहले सानिया के नाम था. मिर्जा को यह कामयाबी 2004 में लागोस, नाइजीरिया में मिली थी, जबकि माया ने यह उपलब्धि 11 अक्टूबर, 2026 को पुर्तगाल में हासिल की. दोनों खिलाड़ी 17 साल की थीं, लेकिन उम्र में कुछ महीनों का फर्क था. माया ने 17 साल और तीन महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि भारतीय टेनिस स्टार ने यह मुकाम 17 साल और 10 महीने की उम्र में हासिल किया था.
'सानिया मिर्जा एक लेजेंड और मेरी आदर्श हैं': माया राजेश्वरन
माया राजेश्वरन रेवती का मानना है कि उनका पहला प्रोफेशनल सिंगल्स खिताब सीनियर सर्किट में उनके सफर की बस शुरुआत है. साथ ही, उनका कहना है कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा से आगे निकलने का सवाल ही नहीं उठता, जिन्हें वह अपना आदर्श मानती हैं. माया ने इस बात पर जोर दिया कि सानिया मिर्जा ने अगली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी विरासत छोड़ी है. मीडिया के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान माया ने आईएएनएस से कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप असल में उनसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वह एक लेजेंड हैं और हमेशा लेजेंड ही रहेंगी.'
W35 टूर्नामेंट के बारे में...
W35, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) विमेंस वर्ल्ड टेनिस टूर का एक प्रोफेशनल महिला टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें 35,000 अमेरिकी डॉलर प्राइज मनी दी जाती है. जो कि भारत का लगभग 33 लाख 47 हजार रुपये बनता है. W35 टूर्नामेंट के नतीजे सीधे तौर पर ऑफिशियल WTA रैंकिंग में जुड़ते हैं. इससे उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी रैंकिंग बेहतर करने और ऊंचे लेवल के WTA टूर इवेंट्स में जगह बनाने में मदद मिलती है.
कौन है माया राजेश्वरन रेवती ? (Maaya Rajeshwaran Revathi)
माया राजेश्वरन रेवती एक भारतीय प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं. उनका जन्म 2009 में कोयंबटूर, तमिलनाडु में हुआ. वो लगभग आठ साल से इस खेल को खेल रही हैं, लेकिन 10 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस को गंभीरता से अपनाने का फैसला कर लिया. उनके परिवार ने इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई.
उन्होंने शुरू में भारत में 'प्रो सर्व टेनिस एकेडमी' में ट्रेनिंग ली और कई ITF जूनियर टाइटल जीते. इसके बाद 2025 मुंबई ओपन में उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्हों ने स्पेन के मैलोर्का में 'राफा नडाल एकेडमी' में ट्रेनिंग की. अभी वो साउथ फ्रांस के एलीट टेनिस सेंटर (ETC) में ट्रेनिंग ले रही हैं.
राफेल नडाल के साथ ट्रेनिंग
माया ने स्पेन के महान खिलाड़ी राफेल नडाल की एकेडमी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की. हालांकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही वह एकेडमी छोड़ दी थी, क्योंकि उसे लगा कि अपने विकास के लिए ETC उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. नडाल के साथ बिताए समय के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने 22 बार के ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन को एक प्रेरणादायक व्यक्ति बताया, जिनके अनुभव से बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे युवा खिलाड़ियों को फायदा हो सकता है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उनके आस-पास होना ही बहुत प्रेरणादायक है.'