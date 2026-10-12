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राफेल नडाल की एकेडमी में ट्रेनिंग करने वाली 17 वर्षीय माया ने तोड़ा सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

17 वर्षीय माया ने तोड़ा सानिया मिर्जा का 22 साल पुरान रिकॉर्ड ( IANS )

लागोस (नाइजीरिया): भारतीय टेनिस की दुनिया में रविवार को एक नया नाम 'माया राजेश्वन रेवती' सामने आया. जिसने 17 साल की उम्र में अपना पहला प्रो सिंगल्स टाइटल (W35 Lagos) जीतकर अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया. तमिलनाडु की माया राजेश्वन टूर्नामेंट से पहले दुनिया में 1038वें नंबर पर थीं. लेकिन उन्होंने पहले क्वालिफायर खेलकर मेन ड्रॉ में कदम रखा और फिर पहले राउंड में नंबर-1 सीड जस्टिना मिकुलस्काइट को हराया और उसके बाद बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ भी जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया.

माया राजेश्वन ने अपना शानदार सफर तब पूरा किया जब उन्होंने फाइनल में स्पेन की सेलिया सर्विनो रुइज को 6-4, 6-2 से हराकर प्रो सर्किट में अपना पहला टाइटल जीता. इसके साथ इस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने यूक्रेन की कोट्लियार के साथ मिलकर चीन की मिन लियू और इटली की कार्लोटा मोसिया को 0-6, 6-2, 10-7 से हराकर डबल्स का भी खिताब अपने नाम किया.

माया ने सानिया मिर्जा का रिकॉर्ड तोड़ा

माया के लिए सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का 22 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. वह W35-लेवल का सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं. यह रिकॉर्ड पहले सानिया के नाम था. मिर्जा को यह कामयाबी 2004 में लागोस, नाइजीरिया में मिली थी, जबकि माया ने यह उपलब्धि 11 अक्टूबर, 2026 को पुर्तगाल में हासिल की. ​​दोनों खिलाड़ी 17 साल की थीं, लेकिन उम्र में कुछ महीनों का फर्क था. माया ने 17 साल और तीन महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि भारतीय टेनिस स्टार ने यह मुकाम 17 साल और 10 महीने की उम्र में हासिल किया था. तमिलनाडु की टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वन रेवती (Etv Bharat) 'सानिया मिर्जा एक लेजेंड और मेरी आदर्श हैं': माया राजेश्वरन

माया राजेश्वरन रेवती का मानना ​​है कि उनका पहला प्रोफेशनल सिंगल्स खिताब सीनियर सर्किट में उनके सफर की बस शुरुआत है. साथ ही, उनका कहना है कि पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी सानिया मिर्जा से आगे निकलने का सवाल ही नहीं उठता, जिन्हें वह अपना आदर्श मानती हैं. माया ने इस बात पर जोर दिया कि सानिया मिर्जा ने अगली पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी विरासत छोड़ी है. मीडिया के साथ एक वर्चुअल बातचीत के दौरान माया ने आईएएनएस से ​​कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप असल में उनसे आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वह एक लेजेंड हैं और हमेशा लेजेंड ही रहेंगी.' माया राजेश्वन रेवती (IANS)