IND vs PAK मैच विवाद सुलझने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ ?

IND vs PAK match controversy: पाकिस्तान सरकार की तरफ से 4 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ने खेलने के फैसले के बाद उठने वाला विवाद 9 फरवरी की रात खत्म हो गया, जब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की ये कहकर अनुमति दे दी कि उन्हें कई देशों के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया गया है. जिसमें श्रीलंका, यूएई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम शामिल हैं. जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की परमीशन दे दी. इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश से एकजुटता दिखाते हुए भारत के मैच को बॉयकॉट करने का ऐलान किया था.

सबसे ज्यादा फायदा किसका?

अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के सुलझने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? तो इसका जवाब यही होगा कि, इससे आईसीसी के ब्रॉडकास्टर (जिओ हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट) को होगा, जिनके पास इस वर्ल्ड कप का मीडिया राइट है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान भारत मैच होने से ICC के 174 मिलियन US डॉलर बच गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुमानित नुकसान ब्रॉडकास्टर्स के गेट मनी और दूसरी स्पॉन्सरशिप के हिसाब से होना था.

लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम ICC के प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, जो उन्होंने इस पूरे विवाद को सुलझाने के बाद जारी की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को पहुंचा है. जबकि मामला पाकिस्तान और आईसीसी के बीच का था. चूंकि पाकिस्तान का कहना था कि उसने ये बड़ा फैसला बांग्लादेश के लिए उठाया है. इस लिए आईसीसी ने बांग्लादेश को तीन बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए भारत के खिलाफ मैच खेलने का अनुरोध किया है.