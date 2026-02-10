ETV Bharat / sports

IND vs PAK मैच विवाद सुलझने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ ?

IND vs PAK: पाकिस्तान सरकार ने क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने की अनुमति दे दी है.

IND vs PAK
IND vs PAK (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 1:12 PM IST

4 Min Read
IND vs PAK match controversy: पाकिस्तान सरकार की तरफ से 4 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ने खेलने के फैसले के बाद उठने वाला विवाद 9 फरवरी की रात खत्म हो गया, जब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की ये कहकर अनुमति दे दी कि उन्हें कई देशों के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया गया है. जिसमें श्रीलंका, यूएई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नाम शामिल हैं. जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ मैच खेलने की परमीशन दे दी. इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश से एकजुटता दिखाते हुए भारत के मैच को बॉयकॉट करने का ऐलान किया था.

सबसे ज्यादा फायदा किसका?
अब सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के सुलझने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? तो इसका जवाब यही होगा कि, इससे आईसीसी के ब्रॉडकास्टर (जिओ हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट) को होगा, जिनके पास इस वर्ल्ड कप का मीडिया राइट है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान भारत मैच होने से ICC के 174 मिलियन US डॉलर बच गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुमानित नुकसान ब्रॉडकास्टर्स के गेट मनी और दूसरी स्पॉन्सरशिप के हिसाब से होना था.

IND vs PAK
IND vs PAK (IANS Photo)

लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम ICC के प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, जो उन्होंने इस पूरे विवाद को सुलझाने के बाद जारी की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को पहुंचा है. जबकि मामला पाकिस्तान और आईसीसी के बीच का था. चूंकि पाकिस्तान का कहना था कि उसने ये बड़ा फैसला बांग्लादेश के लिए उठाया है. इस लिए आईसीसी ने बांग्लादेश को तीन बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए भारत के खिलाफ मैच खेलने का अनुरोध किया है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हुआ फायदा
बता दें कि रविवार 9 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC), पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ एक मीटिंग हूई. जिसमें पूरे विवाद को सुलझाने और भविष्य में क्रिकेट को सही दिशा में ले जाने पर चर्चा हुई.

ICC ने PCB और BCB के साथ हुई बातचीत के बाद एक प्रेस रिलीज में कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल न होने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, और उसे ICC इवेंट की होस्टिंग के अधिकार भी दिए जाएंगे. जो 2028 और 2031 के बीच होगा. इसके अलावा बांग्लादेश को आईसीसी की तरफ से सालाना रेवेन्यू भी दिया जाएगा.

IND vs PAK
IND vs PAK (IANS Photo)

इससे पहले ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की वजह से कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं, साथ में उनके वार्षिक रेवेन्यू में कटौती भी की जा सकती है. लेकिन अब आईसीसी ने एक आधिकारिक बयान जारी करके बांग्लादेश को ये आश्वासन दे दिया है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी.

विवाद कब और कहां से शुरू हूआ?
बता दें कि मुस्तफीजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भारत भेजने से मना कर दिया. जिसके बाद आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया.

इसके बाद, पाकिस्तान ने आईसीसी के इस कदम को दोहरा मापदंड बताया और बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान करके क्रिकेट में एक नया विवाद खड़ा कर दिया.

