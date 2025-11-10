ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... कौन है वो जिसने आठ लगातार छक्के जड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, मात्र 11 गेंदों में मचाई तबाही

प्रतीकात्मक तस्वीर ( getty images )

हैदराबाद : क्रिकेट में मैदान पर कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है. इस खेल में आए दिन कोई रिकॉर्ड टूटता है तो कोई रिकॉर्ड बनता है. ऐसा ही कुछ भारत की घरेलू क्रिकेट में देखने को मिला है, जहां एक बल्लेबाज ने मात्र 11 बॉल में तूफानी बल्लेबाजी कर वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है. उसने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो आइए इस बल्लेबाज और उनके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं. दरअसल, भारत के घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में मेघालय के बल्लेबाज ने एक अद्भुत कारनामा कर दिया है. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आकाश कुमार चौधरी हैं. इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा. उन्होंने यह उपलब्धि सूरत में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ हासिल की है. ऐसा करते हुए उन्होंने वेन व्हाइट का रिकॉर्ड (12 गेंदों में अर्धशतक) तोड़ दिया. 2012 में लीसेस्टरशायर के खिलाड़ी वेन व्हाइट ने एसेक्स के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. अब उन्होंने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने नाम एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है.