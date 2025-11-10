ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... कौन है वो जिसने आठ लगातार छक्के जड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड, मात्र 11 गेंदों में मचाई तबाही

8 sixes off 8 balls: आज हम आपको उस खिलाड़ी के बारे में बताएंगे, जिसने 8 गेंदों में लगातार 8 छक्के लगाकर  धमाल मचाया.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (getty images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 10:26 AM IST

हैदराबाद : क्रिकेट में मैदान पर कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है. इस खेल में आए दिन कोई रिकॉर्ड टूटता है तो कोई रिकॉर्ड बनता है. ऐसा ही कुछ भारत की घरेलू क्रिकेट में देखने को मिला है, जहां एक बल्लेबाज ने मात्र 11 बॉल में तूफानी बल्लेबाजी कर वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया है. उसने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो आइए इस बल्लेबाज और उनके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं.

दरअसल, भारत के घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में मेघालय के बल्लेबाज ने एक अद्भुत कारनामा कर दिया है. उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आकाश कुमार चौधरी हैं. इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा. उन्होंने यह उपलब्धि सूरत में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ हासिल की है.

ऐसा करते हुए उन्होंने वेन व्हाइट का रिकॉर्ड (12 गेंदों में अर्धशतक) तोड़ दिया. 2012 में लीसेस्टरशायर के खिलाड़ी वेन व्हाइट ने एसेक्स के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. अब उन्होंने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने नाम एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है.

इस मैच में आकाश 14 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने लगातार 8 छक्के लगाए. उन्होंने एक ही ओवर में छह छक्के जड़े. इस क्रम में वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार आठ छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. यह न केवल रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड है, बल्कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक भी है.

इसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक दशक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. भारतीयों में पिछला रिकॉर्ड जम्मू-कश्मीर के बनदेव सिंह के नाम था, जिन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जिसे आकाश ने तोड़ दिया है.

कौन है आकाश कुमार चौधरी?
आकाश कुमार चौधरी का जन्म 28 नवंबर 1999 को मेघालय में हुआ. उन्होंने अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू नागालैंड के खिलाफ 2019 में किया. आकाश को एक तेज गेंदबाज के रूप में अब तक जाना जाता था. अब इस दाएं हाथ के खिलाड़ी ने बता दिया है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. उन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है.

आकाश ने 30 फर्स्ट क्लास, 28 लिस्ट ए और 30 टी20 मैच अब तक खेले हैं. इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 87, लिस्ट ए में 37 और टी20 में 28 विकेट अपने नाम किए हैं. उनके नाम 2 अर्धशतकों की सहायता से 503 रन फर्स्ट क्लास में दर्ज हैं. उन्होंने लिस्ट ए में 203 रन भी बनाए हैं. उन्होंने 3 बार फाइव विकेट हॉल भी हासिल किया है.

प्रथम श्रेणी मैचों में सबसे तेज अर्धशतक

  • 11 गेंद - आकाश कुमार चौधरी बनाम मेघालय (बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025)
  • 12 गेंद - वेन व्हाइट, लीसेस्टरशायर (बनाम एसेक्स, 2012)
  • 13 गेंद - माइकल वैन वुरेन, ईस्टर्न प्रोविंस (बनाम ग्रिक्वालैंड वेस्ट, 1984/85)
  • 14 गेंद - नेड एकर्सली, लीसेस्टरशायर (बनाम एसेक्स, 2012)
  • 15 गेंद - खालिद महमूद, गुजरांवाला (बनाम सरगोधा, 2000/01)
  • 15 गेंद - बंदीप सिंह, जम्मू और कश्मीर (बनाम त्रिपुरा, 2015/16)
