BCCI की मुंबई में आज बड़ी बैठक, जानें किस मुद्दे पर होगी चर्चा?
BCCI की इस बड़ी बैठक में कप्तान, कोच समेत बोर्ड के कई बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे.
Published : September 3, 2026 at 12:53 PM IST
मुंबई: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) आज मुंबई में अपने हेडक्वार्टर पर एक बड़ी और अहम बैठक करने जा रहा है. जिसका कोई तय एजेंडा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी रिपर्ट्स सामने आ रही है कि इस मीटिंग में भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन, खास तौर से यूके का दौरा, जिसमें भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए बैठक में तीन सीनियर खिलाड़ी- रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा- के भविष्य पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.
इस अहम मीटिंग में भारत के T20 कप्तान श्रेयस अय्यर, हेड कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के हेड वीवीएस लक्ष्मण, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और BCCI के बड़े अधिकारी भाग लेंगे. BCCI सचिव देवजीत सैकिया बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसके अलावा इस बैठक में भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार देर शाम को शुभमन गिल को भी बैठक में आमंत्रित किया गया. जहां वो टीम के भविष्य के असाइनमेंट की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं, साथ ही हालिया सीरीज पर अपना फीडबैक भी देना चाहते हैं.
CAPTAIN SHUBMAN GILL & SHREYAS IYER HAVE ARRIVED AT BCCI HEADQUARTERS IN MUMBAI FOR MEETING. (PTI). pic.twitter.com/k27ZpqPBSh— Tanuj (@ImTanujSingh) September 3, 2026
किस मुद्दे पर होगी चर्चा?
ये मीटिंग भारत के हालिया विदेशी दौरों पर खराब नतीजों के बाद हो रही है. बता दें कि T20 वर्ल्ड कप की मौजूदा चैंपियन टीम को जून में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20I सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था और फिर इंग्लैंड में भी उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा, जहां 'मेन इन ब्लू' पांच मैचों की T20I सीरीज 4-0 से हार गई. इसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को इंग्लैंड में ODI सीरीज में भी 2-1 से हार मिली.
इसके अलावा चोटिल खिलाड़ियों की उपलब्धता और 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर चर्चा होगी. इसमें तीनों सीनियर खिलाड़ियों-रोहित, विराट और जडेजा- के भविष्य पर भी चर्चा होगी. इस मीटिंग से ये साफ हो जाएगा कि ये तीनों अनुभवी खिलाड़ी भारत के 50 ओवर के सेटअप में कब तक अहम भूमिका निभाते रहेंगे.
इसलिए, इस मीटिंग से यह अहम संकेत मिलने की उम्मीद है कि सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट अनुभव और युवा खिलाड़ियों के बीच संतुलन को कैसे देखते हैं, और 2027 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसी होगी?