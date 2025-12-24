विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली का मैच कहां देखें, जानें पूरी डिटेल्स
Rohit Kohli matches live streaming: विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली दिल्ली को और रोहित मुंबई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
Published : December 24, 2025 at 9:47 AM IST
हैदराबाद: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड के मैच आज यानी 24 दिसंबर से शुरू हो गए हैं. इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित और विराट काफी समय बाद वापसी कर रहे हैं. कोहली 15 साल बाद और रोहित 7 साल बाद ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए इस सीजन में कम से कम दो घरेलू मैचों में खेलना अनिवार्य कर दिया है.
कोहली बेंगलुरु में
विराट कोहली दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनकी कप्तान ऋषभ पंत के हाथों में हैं. उनका सामना आंध्र प्रदेश से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो रहा है. मैच में दिल्ली पहले फील्डिंग कर रही है. यह मैच पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वेन्यू को मैच होस्ट करने की मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया.
Sikkim batting first against Mumbai in Jaipur.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
Delhi bowling first against Andhra Pradesh in Bengaluru. pic.twitter.com/Dl0oEz0EWP
दिल्ली की प्लेइंग इलेवन: अर्पित राणा, प्रियांश आर्य, विराट कोहली, नितीश राणा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, सिमरजीत सिंह, हर्ष त्यागी, ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी.
रोहित शर्मा जयपुर में
वहीं पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मुंबई की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनकी कप्तानी शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं. उनका मैच आज ही सिक्किम के खिलाफ हो रहा हैं, जो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां मुंबई भी पहले गेंदबाजी कर रही है.
मुंबई की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, अंगकृष रघुवंशी, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, मुशीर खान, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डीसूजा.
Rohit Sharma in Vijay Hazare match at SMS Stadium 🐐 pic.twitter.com/NKfsnL4gkA— VIKAS (@Vikas662005) December 24, 2025
विजय हजारे ट्रॉफी लाइवस्ट्रीमिंग डिटेल्स
रोहति-कोहली फैंस के लिए बूरी खबर ये है कि वो अपने दोनों बड़े खिलाड़ियों को टेलीविजन पर खेलते हुए नहीं देख पाएंगे. क्योंकि भारत की प्रमुख 50 ओवर की घरेलू प्रतियोगिता, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड के केवल दो मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क टेलीकास्ट करेगा, और उन दोनों मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर उपलब्ध होगी. टेलीकास्ट होने वाले मैच में पुडुचेरी बनाम तमिलनाडु और हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश के मैच शामिल हैं.
इसलिए दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश और मुंबई बनाम सिक्किम के मैच बुधवार को टेलीकास्ट या लाइव स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे. हालांकि, फैंस BCCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव स्कोर और मैच के अपडेट देख सकते हैं.