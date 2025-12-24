ETV Bharat / sports

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित-कोहली का मैच कहां देखें, जानें पूरी डिटेल्स

रोहित-कोहली ( ANI PHOTO )

हैदराबाद: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड के मैच आज यानी 24 दिसंबर से शुरू हो गए हैं. इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित और विराट काफी समय बाद वापसी कर रहे हैं. कोहली 15 साल बाद और रोहित 7 साल बाद ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए इस सीजन में कम से कम दो घरेलू मैचों में खेलना अनिवार्य कर दिया है. कोहली बेंगलुरु में

विराट कोहली दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनकी कप्तान ऋषभ पंत के हाथों में हैं. उनका सामना आंध्र प्रदेश से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हो रहा है. मैच में दिल्ली पहले फील्डिंग कर रही है. यह मैच पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वेन्यू को मैच होस्ट करने की मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया. दिल्ली की प्लेइंग इलेवन: अर्पित राणा, प्रियांश आर्य, विराट कोहली, नितीश राणा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बडोनी, सिमरजीत सिंह, हर्ष त्यागी, ईशांत शर्मा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी.