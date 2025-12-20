IND vs PAK U19 एशिया कप फाइनल, कब और कहां देख सकेंगे मैच, जानें मैच से जुड़ी पूरी डिटेल्स
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup Final: अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 21 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा.
Published : December 20, 2025 at 7:21 PM IST
IND U19 vs PAK U19 Asia Cup Final: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होने को तैयार हैं. दोनों देशों की अंडर 19 टीमें 21 दिसंबर को दुबई में अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेलने वाली हैं. आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में कदम रख है, जबकि पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को 8 विकटों से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया है.
ग्रुप मैच की बात करें तो भारत अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा है जबकि पाकिस्तान को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. जब भरत ने उनको 90 रनों से मात दी थी. इसके अलावा भारतीय बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में दो बार 400 से ज्यादा का स्कोर किए हैं, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के शानदार 171 और अभिज्ञान कुंडू के रिकॉर्ड तोड़ 209 रन शामिल हैं. गेंदबाजी में, तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने पाकिस्तान के अब्दुल सुबहान के साथ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है.
पाकिस्तान की टीम भी काफी मजबूत है और उनकी तेज गेंदबाजी खतरनाक है, और समीर मिन्हास अच्छे लय में भी हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आती है. भारतीय अंडर 19 टीम अब तक 7 बार ट्रॉफी उठा चुकी है जबकि पाकिस्तान को अभी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना बाकी है. वो एक बार भी ये टूर्नामेंट नहीं जीत सके हैं. भारत के अलावा बांग्लादेश ने दो बार और अफगानिस्तान ने एक बार इस टूर्नामेंट अपने नाम किया है.
𝗜𝘁’𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵. 𝗢𝗻𝗹𝘆 𝗼𝗻𝗲 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺 𝗶𝘁. 🏆#DPWorldMensU19AsiaCup2025 #GrandFinale #INDvPAK #ACC pic.twitter.com/wCWSUv5XIv— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 20, 2025
IND U19 vs PAK U19 एशिया कप फाइनल कब से शुरू होगा?
IND vs PAK U19 एशिया कप फाइनल रविवार, 21 दिसंबर को दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.
IND U19 vs PAK U19 एशिया कप फाइनल लाइव कहां देखें?
IND vs PAK U19 एशिया कप के फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन होगा जबकि फैंस इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर भी देख सकते हैं.
दोनों टीमों के स्क्वाड
भारतीय अंडर 19 टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, आरोन जॉर्ज.
पाकिस्तान की अंडर 19 टीम
फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास और मोहम्मद हुजैफा.