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फ्री में देखें FIFA वर्ल्ड कप के महामुकाबले! जानें कैसे और कहां देख सकेंगे क्वार्टर फाइनल?

हालांकि, राउंड ऑफ 16 के मैचों का आखिरी दिन रेफरी के कुछ फैसलों की वजह से विवादों में रहा. जिसकी वजह से मिस्र के खिलाफ एक समय 2-0 से पीछे चलने वाली डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके मैच को 3-2 से अपने नाम कर लिया.

FIFA World Cup 2026 Quarterfinals: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून को हुई थी और टूर्नामेंट अब अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसमें क्वार्टर फाइनल के लिए आठ टीमें तय हो गई है. फ्रांस, अर्जेंटीना, बेल्जियम और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अंतिम 8 में हैं, और इसमें मोरक्को और नॉर्वे जैसी टीमें भी शामिल हैं, जो अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश कर रही हैं.

मोरक्को (कनाडा को 3-0 से हराया)

फ्रांस (पराग्वे को 1-0 से हराया)

नॉर्वे (ब्राजील को 2-1 से हराया)

इंग्लैंड (मेक्सिको को 3-2 से हराया)

स्पेन (पुर्तगाल को 1-0 से हराया)

बेल्जियम (अमेरिका को 4-1 से हराया)

अर्जेंटीना (मिस्र को 3-2 से हराया)

स्विट्जरलैंड (कोलंबिया को पेनल्टी पर 4-3 से हराया)

क्वार्टर फाइनल का शेड्यूल (IST)

फ्रांस बनाम मोरक्को (10 जुलाई, 1:30 am)

स्पेन बनाम बेल्जियम (11 जुलाई, 12:30 am)

नॉर्वे बनाम इंग्लैंड (12 जुलाई, 2:30 am)

अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड (12 जुलाई, 6:30 am)

सेमीफाइनल और फाइनल

सेमीफाइनल 15 और 16 जुलाई को अर्लिंग्टन और अटलांटा में खेले जाएंगे. सेमीफाइनल हारने वाली टीमें तीसरे स्थान के लिए 19 जुलाई को मियामी में आमने सामने होंगी. फाइनल मैच 20 जुलाई को ईस्ट रदरफोर्ड के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत में FIFA वर्ल्ड कप के मैच फ्री में कहां देखें?

भारतीय फैंस फीफा वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक के मैच दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे. भारत में ये बड़े मैच 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच खेले जाएंगे. पहला क्वार्टर फाइनल (फ्रांस बनाम मोरक्को) 10 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल (स्पेन बनाम बेल्जियम) 11 जुलाई को खेला जाएगा. तीसरा क्वार्टर फाइनल (नॉर्वे बनाम इंग्लैंड) और चौथा क्वार्टर फाइनल (अर्जेंटीना बनाम स्विट्जरलैंड) 12 जुलाई को खेले जाएंगे.

FIFA वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग

हालांकि टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा टेलीविजन पर मैच का प्रसारण Unite 8 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी किया जाएगा.