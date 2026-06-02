ETV Bharat / sports

FIFA को भारत में मिला नया ब्रॉडकास्टर, जानें किस चैनल पर देख सकेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के सारे मैच?

आखिरकार भारत में FIFA को वर्ल्ड कप समेत 2034 तक का नया ब्रॉडकास्टर मिल गया.

FIFA World Cup 2026
फीफा वर्ल्ड कप (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 2, 2026 at 10:26 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Where to watch FIFA in India: भारत के करोड़ों फुटबॉल फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर सोमवार (1 जून) को आई. जब करोड़ों फैंस को ये पता चला कि Zee ने भारत के लिए FIFA World Cup 2026 के मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं. इसका मतलब ये है कि अब भारतीय समय के अनुसार 12 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच Zee के स्पोर्ट्स चैनलों और Zee5 पर उपलब्ध होगा.

Zee ने 4 नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने की घोषणा की
पूरे देश में स्पोर्ट्स फैंस को शानदार और दिलचस्प अनुभव देने के लिए Zee एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 4 खास स्पोर्ट्स चैनल भी लॉन्च करने की घोषणा की है. जिन चैनलों के नाम, Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD हैं.

2034 तक का अनुबंध
Zee ने इस बड़े इवेंट के साथ-साथ फीफा वर्ल्ड कप 2030 के एडिशन, 2027 में होने वाले फीफा विमेंस वर्ल्ड कप और 2034 तक के अन्य अहम फीफा इवेंट्स के लिए भारत के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं.

कंपनी ने क्या कहा?
एक मीडिया रिलीज में कंपनी ने कहा, 'फीफा के साथ पार्टनरशिप करके, कंपनी हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में से एक बनकर उभरी है. इस पार्टनरशिप के जरिए कंपनी भारत के बाजार के लिए दुनिया की सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट्स लेकर आई है. जो यह सुनिश्चित करेगा कि फुटबॉल के दीवाने सभी रोमांचक एक्शन से जुड़े रहें, और उन्हें अपनी पसंद की भाषा में LIVE और शानदार देखने का अनुभव मिले.'

Zee के CEO, पुनीत गोयनका ने कहा, 'फुटबॉल अलग-अलग इलाकों और लोगों के बीच अपनी जगह बनाता है. मीडिया राइट्स हासिल करने और खास स्पोर्ट्स चैनल शुरू करने में किया गया हमारा निवेश, फुटबॉल की लंबी अवधि की संभावनाओं में हमारे पक्के भरोसे को दिखाता है. हमारा तरीका ऐसी प्रॉपर्टीज में निवेश करना रहा है, जिनमें हमें आज के समय में भी प्रासंगिकता और भविष्य में विकास की संभावनाएं नजर आती हैं. FIFA के साथ हमारी पार्टनरशिप हमें इस खेल की असली कीमत को सामने लाने में मदद करेगी. यह हमारे विकास और मुनाफे पर खास ध्यान देने के लक्ष्य के अनुरूप होगा, और साथ ही हर फैन के लिए खेल के रोमांच को भी बढ़ाएगा.'

FIFA ने क्या कहा?
FIFA के चीफ बिजनेस ऑफिसर, रोमी गाई ने कहा, 'फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा शो है. हमें खुशी है कि हम पहली बार Zee के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि इस ग्लोबल इवेंट को भारत तक पहुंचा सकें. भारतीय बाजार FIFA के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि यहां के युवा और जोशीले दर्शकों की वजह से इसमें विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं. हमारा मानना ​​है कि Zee का बड़ा ब्रॉडकास्ट और डिजिटल डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क, साथ ही स्थानीय दर्शकों की गहरी समझ और मल्टी-प्लेटफॉर्म क्षमताएं, भारत के हर हिस्से में फैंस तक फुटबॉल की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी.'

फीफा वर्ल्ड कप में नए युग की शुरुआत
बता दें कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में पहली बार टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो जाएगी. यह प्रतियोगिता, जिसकी संयुक्त मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा 11 जून से 19 जुलाई तक करेंगे, इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा. इसमें 16 शहरों के 16 स्टेडियमों में रिकॉर्ड 104 मैच खेले जाएंगे.

भारत में फीफा वर्ल्ड कप मैच का समय क्या होगा?
फूटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहा है. इसलिए वहां के समय के लिहाज से अलग-अलग टाइम जोन में मैच आयोजित किए जाएंगे. इसलिए मैच का सटीक समय उस खास मेजबान शहर के समय पर निर्भर करेगा. जिसकी वजह से भारतीय समय के अनुसार टूर्नामेंट के सारे मैच भारत में रात 12 बजे से सुबह 9:30 बजे के बीच खेले जांगे.

Zee पर दिखाए जाने वाले टूर्नामेंट

  • फीफा वर्ल्ड कप (2026)
  • फीफा मेंस अंडर-17 वर्ल्ड कप (2026-2034)
  • फीफा विमेंस अंडर-17 वर्ल्ड कप (2026-2034)
  • फीफा मेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप (2027, 2029, 2031, 2033)
  • फीफा विमेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप (2026, 2028, 2030, 2032, 2034)
  • फीफा फुटसल मेंस वर्ल्ड कप (2028 और 2032)
  • फीफा फुटसल विमेंस वर्ल्ड कप (2029 और 2033)
  • फीफा विमेंस वर्ल्ड कप (2027)
  • फीफा इंटरकॉनटिनेंटल कप (2026-2030)
  • फीफा वर्ल्ड कप (2030)

TAGGED:

FIFA 2026
WHERE TO WATCH FIFA IN INDIA
फीफा वर्ल्ड कप 2026
FIFA BROADCASTER IN INDIA
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.