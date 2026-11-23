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IND vs NZ: वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने पर सैरव गांगुली हुए नाराज, BCCI से पूछ दिया ये बड़ा सवाल

Sourav Ganguly on Wellington Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वोलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा. भारत जीत के करीब था, लेकिन वो मैच नहीं जीत सका. न्यूजीलैं के पहली पारी में 368 रनों के जवाब में 720 रन बनाने के बाद भारत को 352 रनों की बढ़त मिला गई थी, जहां से वो मैच नहीं हार सकता था. लेकिन चार सेशन गेंदबाजी करने के बाद भी भारतीय गेंदबाज मेजबान टीम को ऑलआउट नहीं कर सके.

चौथे दिन के आखिरी सेशन में न्यूजीलैंड के दो विकेट गिरे और आखिरी दिन उसके केवल तीन ही विकेट गिरे. कुल मिलाकर न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 120 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना करिया. जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने 35 ओवर किए और वो सिर्फ एक विकेट लेने में सफल रहे.

जीता हुआ मैच ड्रॉ होने से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली काफी नाराज दिखे. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके टीम में बल्लेबाजी की तरीफ की लेकिन टीम में एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर ना रखने पर सवाल भी खड़ा किया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टैग करके सवाल किया कुलदीप यादव और मानव सुथार कहां हैं?

सौरव गांगुली ने BCCI से पूछा सवाल

सौरव गांगुली ने एक्स पर लिखा, 'भारत का इस सीरीज में प्रदर्शन शानदार रहा है... चाहे वह व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या अब रेड बॉल (टेस्ट) क्रिकेट. बल्लेबाजी का तरीका बहुत बेहतरीन दिखा. लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए, ऐसी पिचों पर एक असली स्पिनर का होना बहुत जरूरी है जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं. टेस्ट क्रिकेट में आपको एक स्पिनर को तो खिलाना ही होगा... वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं. लेकिन उन्होंने BCCI को टैग करते हुए सवाल किया कि कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?

कुलदीप यादव टेस्ट स्क्वाड से रिलीज

बता दें कि वेलिंगटन टेस्ट मैच से पहले, भारत ने कुलदीप यादव को अपनी टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था और उनकी जगह तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया था. कुलदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे खेला था, जिसके बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया था. रविवार को उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ उत्तर प्रदेश (UP) की ओर से खेलते हुए भी देखा गया था. वहीं, श्रलींका दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाल स्पिनर मानव सुथार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया था, और वह इस समय SMAT 2026 में राजस्थान के लिए खेल रहे हैं. भारत के पास रवींद्र जडेजा को खिलाने का विकल्प था, लेकिन वेलिंगटन टेस्ट के लिए उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को चुना.