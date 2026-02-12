ETV Bharat / sports

एक नहीं तीन बार T20I में हुआ डबल सुपर ओवर, जानें कब और किस टीम के साथ?

मैच टाई होने के बाद, अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में 16 रन बनाए. जिसके बाद रोहित ने दो छक्के मारे और आखिरी दो गेंदों पर दो डबल रन की वजह से सुपर ओवर भी टाई हो गया. इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में भारत ने पहले 11 रन बनाए और फिर रवि बिश्नोई ने दो गेंदों पर दो अफगान बल्लेबाजों को आउट करके भारत को जीत दिला दी.

पहला डबल सुपर ओवर (2024) टी20 इंटरनेशनल मैच में पहला डबल सुपर ओवर 2024 में भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु में खेला गया. जब दोनों ने 212 रन बनाए और मैच टाई हो गया. जिसमे भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 60 गेंदों पर नाबाद 121 रन की पारी खेली. वहीं अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नाइब ने फिफ्टी लगाई.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहले भी हो चुका है जब मैच का नतीजा सुपर ओवर या डबल सुपर ओवर में निकला हो. कुल मिलाकर ये टी20 इंटरनेशनल का पांचवां सुपर ओवर मैच था. लेकिन दर्शकों को डबल सुपर ओवर सिर्फ तीन बार ही देखने को मिला है हुआ है जिसमें एक बार ट्रिपल सुपर ओवर भी शामिल है.

Double Super Over: टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार डबल सुपर ओवर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. दोनों टीमों ने पहले 20 ओवर में 187-187 रन बनाकर मैच को टाई किया फिर पहले सुपर ओवर में 17-17 रन बनाकर उसे भी टाई किया आखिर में दूसर सुपर ओवर में मैच का नतीजा निकला. जब दक्षिण अफ्रीका ने 6 गेंद पर 24 रन बनाने में सफल रहा और अफगानिस्तान 6 गेंद में 19 रन ही बना सका.

ट्रिपल सुपर ओवर (2025)

टी20 इंटरनेशनल मैच में पहली बार ट्रीपल सुपर ओवर नेपाल और नीदरलैंड्स के बीच 2025 में स्कॉटलैंड में ट्राई सीरीज के दौरान खेला गया. इस ऐतिहासिक मैच में, दोनों टीमों ने कुल 152 रन बनाकर मैच को टाई कराया. उसके बाद, तीन रोमांचक सुपर ओवर खेले गए, जिसमें नीदरलैंड्स ने तीसरा सुपर ओवर अपने नाम करके मैच जीत लिया.

पहले सुपर ओवर में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बनाए. जवाब में निदरलैंड्स ने भी 19 रन बनाकर सुपर ओवर को टाई कर दिया. फिर दूसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए, जवाब में नेपाल ने भी 17 रन बना दिए. जिससे दूसरा सुपर ओवर भी टाई हो गया. लेकिन तीसरे सुपर ओवर में, नेपाल ने अपने दोनों विकेट शून्य पर खो दिए, जिससे नीदरलैंड्स ने पहली ही गेंद पर एक रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया.

तीसरा डबल सुपर ओवर (2026)

तीसरा डबल सुपर ओवर 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान बीच खेला गया. जिसमें पहले दोनों टीमों ने 187 रन बनाकर मैच को टाई किया. जिसके बाद पहला सुपर ओवर खेला गया. जिसमें अफगानिस्तान ने पहले 17 रन बनाए और फिर जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी गेंद पर 6 मारकर सुपर ओवर को टाई कर दिया.

इसके बाद दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 24 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नबी ने पहली गेंद मिस कर दी और दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने उन्हें कैच आउट करा दिया. जिससे अफगान को मैच जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 4 छक्कों की जरूरत थी.

जहां से रहमानुल्लाह गुरबाज ने शुरू की तीन गेंद पर तीन छक्के मारकर अफगानिस्तान की जीत की उम्मीद को आखिरी गेंद तक जिंदा रखा. महाराज ने छटी गेंद वाइड कर दी, जिससे अफगानिस्तान को जीत के लिए 5 रन और टाई कराने के लिए चार रनों की जरूरत थी.

आखिरी गेंद को गुरबाज ने पॉइंट के ऊपर से चौका मारने का प्रयास किया लेकिन वो सर्किल के अंदर खड़े खिलाड़ी को क्रॉस नहीं कर सके, जिससे गेंद सीधा फील्डर के हाथ में चली गई, और एक शानदार रोमांचक मैच का अंत अफगानिस्तान की दिल तोड़ देने वाली हार के साथ हो गया. क्योंकि इस हार से वो अब टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 ग्रुप से लगभग बाहर हो गए हैं. याद रहे कि यह T20 वर्ल्ड कप का पहला डबल सुपर ओवर मैच था.