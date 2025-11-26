ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट का सबसे डरावना दौर, जब इंडिया को लगातार 31 टेस्ट में नहीं मिली जीत

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और कप्तान ( IANS PHOTO )