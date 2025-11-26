भारतीय क्रिकेट का सबसे डरावना दौर, जब इंडिया को लगातार 31 टेस्ट में नहीं मिली जीत
India darkest Phase in Test: भारतीय क्रिकेट में 1981/82 से 1984/85 तक का दौ सबसे डरावना दौर रहा.
Published : November 26, 2025 at 3:08 PM IST|
Updated : November 26, 2025 at 5:54 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट इतिहास में कई सुनहरे पल दर्ज हैं, और वो दो बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भी खेल चुकी है, लेकिन अभी तक वो एक बार भी फाइनल नहीं जीत सका है. इसके अलावा भारतीय टीम कई बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पर भी रही है. लेकिन कुछ दौर ऐसे भी रहे हैं जिनमें टीम को बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा.
ऐसा ही दौर हाल के दिनों में भी देखने को मिल रहा है. जब भारतीय टीम अपने ही घर पर टेस्ट में व्हाइटवॉश हो रही है. भारतीय टीम विदेशी धरती पर चाहे जितनी भी कमजोर क्यों न दिखे लेकिन अपनी धरती पर वो बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है. लेकिन वही टीम अब अपने घर में लगातार दो साल में दो बार टेस्ट में व्हाइटवॉश हो चुकी है.
40 साल बाद हुआ ऐसा
2024 में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने 0-3 से व्हाइटवॉश किया था जबकि 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने 0-2 से व्हाइटवॉश करके इतिहास रच दिया है. इससे पहले भारत ने अपने घर में लगातार दो साल में दो टेस्ट सीरीज चार दशक पहले हारा था. जब उसको वेस्टइंडीज के खिलाफ 1983 में और इंग्लैंड के खिलाफ 1984/85 में हार का सामना करना पड़ा था.
भारतीय क्रिकेट का सबसे डरावना दौर
इसके अलावा भारतीय क्रिकेट का सबसे डरावना दौर 1981/82 से 1984/85 के बीच का रहा है, जब भारतीय टेस्ट टीम ने लगातार 31 टेस्ट मैचों तक एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी. यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा बिना जीत का सिलसिला माना जाता है.
इस डरावना दौर की शुरुआत कैसे हुई?
भारतीय टीम का यह निराशाजनक दौर 1981/82 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से शुरू हुआ. छह मैचों की इस टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करके शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां तेजी से बदल गईं और वो सीरीज में दूसरा मैच नहीं जीत सके, लेकिन सीरीज 1-0 से अपने नाम करने में जरूर सफल रहे, क्योंकि बाकी पांचों मैच ड्रॉ रहे थे.
उस पहली जीत के बाद भारतीय टीम 31 टेस्ट मैच नहीं जीत सकी और हार-ड्रॉ का सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा. इस बीच भारतीय टीम ने 7 टेस्ट सीरीज खेली और जिसमें उसे चार में हार और तीन में ड्रॉ का सामना करना पड़ा. इस दौरान भारत ने इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों का सामना किया.
जब भारत लगातार 7 सीरीज और 31 टेस्ट मैच नहीं जीत सका
|सीरीज का नतीजा
|मैच
|जीत
|हार
|सीरीज
|भारत की 1-0 से जीत
|5
|1
|0
|इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज 1981
|भारत की 0-1 से हारा
|3
|0
|1
|भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 1982
|ड्रॉ
|1
|0
|0
|श्रीलंका भारत टेस्ट मैच 1982/83
|भारत की 0-3 से हार
|6
|0
|3
|भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज 1982/83
|भारत की 0-2 से हार
|5
|0
|2
|भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज 1982/83
|ड्रॉ
|3
|0
|0
|पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज 1983/84
|भारत की 0-3 से हार
|6
|0
|3
|वेस्टइंडीज भारत टेस्ट सीरीज 1983/84
|ड्रॉ
|2
|0
|0
|भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज 1984/85