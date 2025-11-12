ETV Bharat / sports

रोहित-विराट आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे और कैसा था उनका प्रदर्शन ?

2027 विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिए रोहित-विराट को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

Rohit Sharma and Virat Kohli
रोहित-विराट (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. हर दिन इन दोनों को लेकर नई खबर सामने आती रहती है. हालांकि दोनों खिलाड़ी कई बार ये कह चुके हैं कि वे 2027 विश्व कप में खेलना चाहते हैं. जबकि इस टूर्नामेंट में अभी ढाई साल बाकी हैं. ऐसे में, क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि विराट और रोहित की उम्र को देखते हुए, दोनों के नाम पर विश्व कप के लिए विचार नहीं किया जा सकता है.

लेकिन, बीसीसीआई और चयन टीम बार-बार कह चुकी है कि खिलाड़ियों के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है. बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उनको 2027 वनडे विश्व कप तक खेलना है, तो दोनों को फिर से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा. हालांकि, विजय हजारे टूर्नामेंट इस साल 24 दिसंबर से शुरू होगा. ऐसे में, आइए जानें कि रोहित और विराट ने आखिरी बार इस लिस्ट ए टूर्नामेंट में कब खेला था.

इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में सुचित कर दिया है, जबकि कोहली के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

विराट कोहली
विराट कोहली (AP PHOTO)

विजय हजारे ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या है?
बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख लिस्ट ए वनडे टूर्नामेंट है. देश के सभी राज्यों, जोन और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेती हैं. रणजी ट्रॉफी की तरह, यह भी खिलाड़ियों को फॉर्म और फिटनेस हासिल करने का मौका देता है. सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आमतौर पर इस टूर्नामेंट में तभी खेलते हैं जब उनका कार्यक्रम अनुमति देता है. लेकिन अब, 2027 विश्व कप के लिए, बीसीसीआई स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर खेलना चाहिए.

विराट कोहली का आखिरी मैच
विराट कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन में खेला था. उस समय, उन्होंने 18 फरवरी 2010 को गुड़गांव में सर्विसेज के खिलाफ दिल्ली की ओर से मैच खेला था. टीम के कप्तान होने के बावजूद, विराट बल्ले से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए. उन्होंने 8 गेंदों में केवल 16 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. हालांकि, दिल्ली ने 311 रन बनाए और सर्विसेज को 198 रनों पर ऑलआउट कर 113 रनों से जीत हासिल की. ​​इसके बाद, विराट अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस टूर्नामेंट में दोबारा नहीं खेले.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (AP PHOTO)

रोहित शर्मा का आखिरी मैच
हिटमैन रोहित शर्मा ने आखिरी बार 17 अक्टूबर को विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में खेला था. उस दिन, वह बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ सेमीफाइनल में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे थे. बारिश से बाधित उस मैच में 96 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने आसानी हासिल कर लिया. रोहित 24 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए. मुंबई उस जीत के साथ फाइनल में पहुंच गई. लेकिन रोहित फाइनल में नहीं खेले.

बीसीसीआई का दबाव
यह पहली बार नहीं है जब सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा जा रहा है. 2024 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले भी, बीसीसीआई ने सीनियर खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी में खेलने का आदेश दिया था. इसके साथ ही रोहित और विराट मुंबई और दिल्ली की टीम के लिए मैदान में उतरे. अब विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी यही शर्त रखी गई है. इसका मतलब है कि 2027 विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिए इन दोनों को घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

ये भी पढ़ें

BCCI ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद रोहित-विराट को दिया बड़ा निर्देश, टीम में बने रहने के लिए करने होंगे ये काम

TAGGED:

ROHIT VIRAT IN VIJAY HAZARE TROPHY
VIJAY HAZARE TROPHY 2025
VIRAT KAOHLI VIJAY HAZARE TROPHY
ROHIT SHARMA VIJAY HAZARE TROPHY
ROHIT VIRAT DOMESTIC CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.