Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / sports

WFI का बड़ा फैसला, ओलंपिक पदक विजेता पर से निलंबन हटाने का दिया आदेश

Aman Sehrawat suspension: कुश्ती महासंघ ने अमन सहरावत और नेहा सांगवान को नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया था.

Aman Sehrawat
अमन सहरावत (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 15, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और जूनियर पहलवान नेहा सांगवान को उस समय बड़ी राहत मिली, जब भारतीय कुश्ती महासंघ ने दोनों पहलवानों पर से निलंबन हटाने का दिया आदेश दे दिया. इसके साथ ही उन्हें प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में भाग लेने की अनुमति भी मिल गई, लेकिन भविष्य में किसी भी उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

एक साल का लगा था बैन
बता दें कि कुश्ती महासंघ ने इस साल की शुरुआत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने वर्ग में अधिक वजन होने के कारण एख साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था. पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले अमन को सितंबर में विश्व चैंपियनशिप के दौरान अधिक वजन होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जबकि नेहा को अगस्त में जूनियर विश्व चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.

पहलवानों को वजह बताओ नोटिस
इस के बाद दोनों पहलवानों को वजह बताओ नोटिस भी भेजा गया. जिसका खिलाड़ियों ने जवाब भी दिया. डब्ल्यूएफआई के अनुसार, पहलवानों ने अपने जवाब में इस घटना को अपनी पहली गलती बताया और महासंघ को आश्वासन दिया कि इस तरह के उल्लंघन दोबारा नहीं होंगे. इसके बाद डब्ल्यूएफआई अनुशासन समिति ने खिलाड़ियों के जवाबों की जांच की और उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्रति नरम रुख अपनाने की सिफारिश भी की.

महासंघ ने चेतावनी भी दी
जिसके बाद डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने उनके निलंबन को हटाने और उन्हें भविष्य की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देने का आदेश जारी किया. हालांकि, महासंघ ने चेतावनी दी कि भार प्रबंधन या अनुशासन से संबंधित किसी भी अपराध को दोहराने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें

भारत को बड़ा झटका! ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत विश्व चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता से हुए डिसक्वालीफाई, जानें वजह

केबीसी 16 पहुंचीं डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और पहलवान अमन सहरावत, इस दिन ऑन एयर होगा शो

TAGGED:

AMAN SEHRAWAT NEWS
WFI ON AMAN SEHRAWAT
अमन सहरावत का निलंबन खत्म
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
AMAN SEHRAWAT SUSPENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.