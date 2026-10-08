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रांची में मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज टीम ने बहाया पसीना, 9 अक्टूबर को भारत से होगा सामना

नेट पर अभ्यास करती वेस्टइंडीज की टीम ( Etv Bharat )

रांची: भारत- वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची में अभ्यास कर रही है. खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का अभ्यास कर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

रांची में 9 अक्टूबर को खेला जाना है टी-20 मैच