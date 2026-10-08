रांची में मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज टीम ने बहाया पसीना, 9 अक्टूबर को भारत से होगा सामना
भारत-वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 3:57 PM IST
रांची: भारत- वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची में अभ्यास कर रही है. खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का अभ्यास कर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.
रांची में 9 अक्टूबर को खेला जाना है टी-20 मैच
भारत- वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T-20 मुकाबला 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे से रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में रांची में होने वाले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी.
वेस्टइंडीज टीम में संतुलित खिलाड़ी
कैरेेबियाई टीम में कुल 15 खिलाड़ी रांची पहुंचे हैं. टीम की कमान शाई होप के हाथों में है. टीम में रोवमैन पॉवेल, शिमरॉन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड और कामिल पूरन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी शाई होप के अलावा ज्वेल एंड्रयू और आमिर जांगू संभालेंगे. ऑलराउंडर के तौर पर रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर और क्विंटन सैमसन टीम का हिस्सा हैं.
भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के खिलाफ बेहतर रणनीति
वहीं गेंदबाजी विभाग में अकील होसेन, शमर जोसेेफ, गुडाकेश मोती और मैथ्यू फोर्ड शामिल हैं. रांची पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का ध्यान अब मुकाबले की रणनीति पर है. अभ्यास सत्र के दौरान टीम के खिलाड़ी अपनी कमियों को दूर करने के साथ भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के खिलाफ बेहतर रणनीति बनाने पर जोर दे रहे हैं.
मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह
दरअसल, रांची में होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में भी जबरदस्त उत्साह है. स्टेडियम में भारत- वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को आमने-सामने देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. शाम 7 बजे शुरू होने वाले मुकाबले में दोनों टीमें जीत के लिए मैदान पर उतरेंगी.
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