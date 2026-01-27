दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का किया ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान
West Indies T20 World Cup squad: वेस्टइंडीज के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से सलामी बल्लेबाज एविन लुईस तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ बाहर हो गए हैं.
Published : January 27, 2026 at 10:28 AM IST
T20 World Cup squad: भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज ने एक अनुभवी टीम की घोषणा की, जिसमें शाई होप को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.
ऑलराउंडर रोस्टन चेज, अकिला हुसैन और शेरफेन रदरफोर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई में खेली गई टी20 सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापस आ गए हैं, जबकि पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल को रोमारियो शेफर्ड के साथ टीम में वापस बुलाया गया है.
टी20 वर्ल्ड कप के लिए यह टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जो दक्षिण अफ्रीका में 27 से 31 जनवरी तक खेली जाएगी.
तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को चोटों के कारण भारत के टेस्ट दौरे और बांग्लादेश के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर रहने के बावजूद टीम में शामिल किया गया है. वह होल्डर, मैथ्यू फोर्डे और जेडन सील्स के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा होंगे, जबकि स्पिन की कमान हुसैन संभालेंगे और चेज़ और गुडाकेश मोती उनका साथ देंगे.
लुईस-जोसेफ स्क्वाड से बाहर
खास बात ये है कि 15 सदस्यीय टीम में 2024 में घरेलू वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम के 11 खिलाड़ी शामिल हैं. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज एविन लुईस, जिनका अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है, साथ ही तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ भी चोट के कारण इस बड़े इवेंट से बाहर हो गए हैं.
वेस्टइंडीज को ग्रुप C में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है, और वे 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद वे इंग्लैंड (11 फरवरी), नेपाल (15 फरवरी) और इटली (19 फरवरी) से भिड़ेंगे.
वेस्टइंडीज की वर्ल्ड कप टीम
शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.