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JSCA का रिकॉर्ड 10 साल बाद टूटा, भारत के 249 रन पर भारी पड़ा वेस्टइंडीज का ऐतिहासिक रन चेज

रांचीः जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा टी-20 मुकाबला रिकॉर्ड और रोमांच के नाम रहा.

भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए. इसके साथ ही इस मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का 10 साल पुराना सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड टूट गया.

हालांकि, भारत की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी पर वेस्टइंडीज की आक्रामक बल्लेबाजी भारी पड़ी. कैरेबियाई टीम ने 250 रन के लक्ष्य को 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया और मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया.

इससे पहले जेएससीए स्टेडियम में भारत का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 196 रन था. भारतीय टीम ने 12 फरवरी 2016 को श्रीलंका के खिलाफ छह विकेट पर 196 रन बनाए थे. उस मुकाबले में शिखर धवन ने 51 और रोहित शर्मा ने 43 रन की पारी खेली थी. करीब 10 साल बाद भारतीय टीम ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 249 रन का स्कोर खड़ा किया. इस बार नया रिकॉर्ड बनाने के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा.

संजू सैमसन ने रांची में बरसाए रन

पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने 41 गेंदों पर 82 रन बनाए. उनकी पारी में 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. संजू ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया. हालांकि, वह शतक पूरा करने से चूक गए. ईशान किशन ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 43 रन बनाए. उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों पर 20 रन का योगदान दिया.

कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी तेजी से रन बटोरते हुए महज 18 गेंदों पर 40 रन ठोक दिए. उनकी पारी में तीन चौके और तीन छक्के शामिल रहे. वहीं, तिलक वर्मा ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए 18 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए. उन्होंने तीन चौके और तीन छक्के लगाए। शिवम दुबे ने सात रन बनाए, जबकि नमन धीर चार रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह भारत ने पांच विकेट पर 249 रन बनाकर वेस्टइंडीज के सामने 250 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा.

रांची में क्रिकेट मैच को लेकर दर्शनकों में उत्साह (ETV Bharat)

शाई होप और रदरफोर्ड ने पलटा मैच

250 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया. कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर नाबाद 102 रन बनाए. उनकी पारी में छह चौके और नौ छक्के शामिल रहे. होप ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और लक्ष्य तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई.