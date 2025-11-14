ETV Bharat / sports

वनडे सीरीज के लिए हुआ टीम का ऐलान, एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी मिली जगह

हैदराबाद : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से हारने के बाद वेस्टइंडीज ने वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज ने 16 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में हुए बड़े बदलावों में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ब्रैंडन किंग है, जो हाल ही में बल्ले से खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर हो गए हैं.

जॉन को शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम

इस बीच सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल भारत के टेस्ट दौरे और घरेलू 50 ओवरों की प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. जो वेस्टइंडीज के लिए अच्छी खबर है. इसके अलावा तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, जो चोट के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में खेले थे, वनडे टीम में भी शामिल हैं.

इस अनकैप्ड खिलाड़ी को मिला मौका

विंडीज ने अनकैप्ड ऑलराउंडर जोहान लेने को भी 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया है. फोर्ड और लेने, जेडन सील्स के साथ मिलकर तेज गेंदबाजी विभाग में और मजबूती लाएंगे. वेस्टइंडीज इस सीरीज में ब्लैक कैप्स के खिलाफ 3-1 से निराशाजनक टी20 सीरीज हार के बाद उतरेगा, जहां उसने पांच टी20 मैचों में से पहला मैच जीता था.