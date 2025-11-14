Bihar Election Results 2025

वनडे सीरीज के लिए हुआ टीम का ऐलान, एक अनकैप्ड खिलाड़ी को भी मिली जगह

मेहमान टीम ने ब्लैक कैप्स के खिलाफ आगामी तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज के लिए टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है.

वेस्टइंडीज और भारत के खिलाड़ी
वेस्टइंडीज और भारत के खिलाड़ी (IANS)
ETV Bharat Sports Team

November 14, 2025

हैदराबाद : न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से हारने के बाद वेस्टइंडीज ने वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. वेस्टइंडीज ने 16 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम में हुए बड़े बदलावों में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज ब्रैंडन किंग है, जो हाल ही में बल्ले से खराब प्रदर्शन के बाद टीम से बाहर हो गए हैं.

जॉन को शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम
इस बीच सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल भारत के टेस्ट दौरे और घरेलू 50 ओवरों की प्रतियोगिता में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. जो वेस्टइंडीज के लिए अच्छी खबर है. इसके अलावा तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, जो चोट के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में खेले थे, वनडे टीम में भी शामिल हैं.

इस अनकैप्ड खिलाड़ी को मिला मौका
विंडीज ने अनकैप्ड ऑलराउंडर जोहान लेने को भी 15 खिलाड़ियों की टीम में शामिल किया है. फोर्ड और लेने, जेडन सील्स के साथ मिलकर तेज गेंदबाजी विभाग में और मजबूती लाएंगे. वेस्टइंडीज इस सीरीज में ब्लैक कैप्स के खिलाफ 3-1 से निराशाजनक टी20 सीरीज हार के बाद उतरेगा, जहां उसने पांच टी20 मैचों में से पहला मैच जीता था.

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल
न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 16 नवंबर से क्राइस्टचर्च में पहला वनडे मैच खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 19 नवंबर को नेपियर में होगा. इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच हैमिल्टन में 22 नवंबर को रखा गया है. अब न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की तरह वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में भी हराना चाहेगा.

  • 16 नवंबर - पहला एकदिवसीय मैच, क्राइस्टचर्च
  • 19 नवंबर - दूसरा एकदिवसीय मैच, नेपियर
  • 22 नवंबर - तीसरा एकदिवसीय मैच, हैमिल्टन

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का स्क्वाड
शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, एकीम अगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जांगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.

