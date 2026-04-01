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पुरुष फुटबॉल सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल का दबदबा, गोवा को 5-2 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

मैच के दौरान बंगाल के खिलाड़ियों ने तेज पासिंग, बेहतरीन तालमेल और लगातार अटैक से दर्शकों का दिल जीत लिया.

KHELO INDIA TRIBAL GAMES 2026
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पुरुष फुटबॉल मुकाबलों में पहला सेमीफाइनल बेहद रोमांचक रहा. स्वामी विवेकानंद एथलीट्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने शानदार आक्रामक खेल दिखाते हुए गोवा को 5-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया.

शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल का आक्रामक खेल

मुकाबले की शुरुआत से ही पश्चिम बंगाल ने आक्रामक रुख अपनाया. टीम ने शुरुआती मिनटों में ही गोवा की डिफेंस लाइन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. तेज मूवमेंट और शानदार फिनिशिंग के दम पर बंगाल ने बढ़त बनाई, जिससे गोवा की टीम पूरे मैच में दबाव में नजर आई.

फुटबॉल सेमीफाइनल (ETV Bharat Chhattisgarh)

गोवा ने वापसी की कोशिश, लेकिन बंगाल रहा हावी

गोवा ने मैच में वापसी की पूरी कोशिश की और दो गोल दागकर मुकाबले को रोचक बनाया. हालांकि पश्चिम बंगाल की मजबूत मिडफील्ड और तेज काउंटर अटैक के सामने गोवा की रणनीति ज्यादा देर टिक नहीं सकी. बंगाल ने लगातार गोल करते हुए स्कोर 5-2 तक पहुंचा दिया.

Khelo India Tribal Games 2026
पश्चिम बंगाल ने खेला आक्रामक खेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

फाइनल में पहुंची पश्चिम बंगाल, खिताब से एक कदम दूर

इस शानदार जीत के साथ पश्चिम बंगाल की टीम पुरुष फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गई है। टीम अब खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है. खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से टीम का मनोबल काफी ऊंचा है और फाइनल मुकाबले को लेकर दर्शकों में भी उत्साह बढ़ गया है.

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