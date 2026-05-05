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भारतीय तेज गेंदबाज का पश्चिम बंगाल चुनाव में दिखा जलवा, 16 हजार वोटों के अंतर से दर्ज की बड़ी जीत

West Bengal Assembly Election 2026: टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा दूसरी बार विधायक बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की.

भारतीय तेज गेंदबाज का पश्चिम बंगाल चुनाव में दिखा जलवा
भारतीय तेज गेंदबाज का पश्चिम बंगाल चुनाव में दिखा जलवा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 11:40 AM IST

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कोलकाता: टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने एक बार फिर राजनीति में अपना जलवा दिखाया है. 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में BJP के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए, डिंडा ने मोयना विधानसभा सीट से शानदार जीत हासिल की. ​​उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी, तृणमूल कांग्रेस के चंदन मंडल को हराया.

16 हजार वोटों से जीत
अशोक डिंडा ने कुल 1,27,166 वोट हासिल किए और उन्होंने 16,241 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. दूसरी ओर, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार इस मुकाबले में पिछड़ गए और वापसी नहीं कर पाए. वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के उम्मीदवार स्वपन कुमार बर्मन तीसरे स्थान पर रहे.

लगातार दूसरी बार बने विधायक
42 वर्षीय अशोक डिंडा की मोयना विधानसभा सीट से यह लगातार दूसरी जीत है. 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों में, अशोक डिंडा ने तृणमूल कांग्रेस के संग्राम दोलुई को 1260 वोटों से हराया था. मुकाबला कड़ा था, लेकिन अंत में क्रिकेटर ही विजयी रहे.

अशोक डिंडा का क्रिकेट करियर
अशोक डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने 51.00 की औसत से 12 विकेट लिए हैं. जबकि टी20 इंटरनेशनल में, उन्होंने 14.41 की औसत से 17 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 116 मैचों में 420 विकेट लिए हैं.

वहीं IPL में अशोक डिंडा ने कुल 78 मैच खेले हैं, जिसमें 30.04 की औसत से 69 विकेट लिए. डिंडा ने IPL में KKR, DC, PWI, RCB और RPS का प्रतिनिधित्व किया. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, अशोक डिंडा फरवरी 2021 में BJP में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही. 293 सीटों में से बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की जबकि टीएमसी को केवल 81 सीट ही मिली और दो सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाजी मारी. बता दें कि यहां बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 148 था.

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