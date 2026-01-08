ETV Bharat / sports

'हम टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं लेकिन...' बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर का बड़ा बयान

ICC ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों की सुरक्षा को नहीं समझा क्रिकबज की एक रिपोर्ट में आसिफ नजरुल ने कहा, 'हम BCB ​​और बाकी सभी लोगों के साथ बैठे, और स्थिति पर चर्चा की और हम सभी इस बात पर सहमत हुए कि बांग्लादेश ने कड़ी मेहनत से T20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है. हम क्रिकेट के दीवाने देश हैं, और हम निश्चित रूप से वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. लेकिन हम राष्ट्रीय अपमान की कीमत पर, अपने क्रिकेटरों, दर्शकों और पत्रकारों की सुरक्षा की कीमत पर, या देश की गरिमा की कीमत पर विश्व कप नहीं खेलना चाहते. उन्होंने ये भी कहा कि ICC से मिले पत्र को पढ़ने के बाद, हमें लगा कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटरों के लिए भारत में बनी गंभीर सुरक्षा स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा है.'

इस बीच बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी पर भारत बांग्लादेश के बीच पैदा हुए तनाव की गंभीरता को न समझने का आरोप लगाया. उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने देश के मैच वेन्यू को बदलने के लिए ICC को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

हैदराबाद: भारत और श्रीलंका में अगले महीने 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम की टूर्नामेंट में भागीदारी पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया है, जिसके बाद आईसीसी और बीसीबी के बीच विवाद और बढ़ गया.

यह राष्ट्रीय अपमान का भी मुद्दा है

बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने ये भी कहा, 'हमारे गेंदबाज को आईपीएल से बाहर करना यह सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं लगता, बल्कि यह राष्ट्रीय अपमान का भी मुद्दा लगता है. फिर भी, हम इसे मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दे के रूप में देख रहे हैं. जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद कोलकाता टीम से कह रहा है कि वे इस खिलाड़ी (मुस्तफिजुर) को सुरक्षा नहीं दे सकते और उन्हें टीम से हटाने के लिए कह रहा है, तो यह अकेले ही दिखाता है कि भारत में ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां खेलना सुरक्षित हो.'

क्रिकबज की रिपोर्ट में आसिफ के हवाले ये भी लिखा गया कि उन्होंने कहा, 'हम भारत में बड़े सांप्रदायिक हालात में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब हमारे क्रिकेटरों की सुरक्षा, बांग्लादेश की सुरक्षा, और बांग्लादेश के सम्मान और गरिमा की बात आती है, तो फिर कोई समझौता नहीं होगा. हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और क्योंकि एक और होस्ट देश श्रीलंका है, हम वहां खेलना चाहते हैं और हम अपनी इस स्थिति पर कायम हैं.'

वेन्यू बदलना असंभव

बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच इस विवाद को लेकर बात हुई, जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश को फुल सुरक्षा देने की बात कहते हुए उन्हों अपने वर्ल्ड कप मैच भारत में ही खेलने को कहा है. आईसीसी का मानना है कि इतने कम समय में एक टीम की वजह से चार चार टीमों के शेड्यूल को चेंज करना असंभव है. हालांकि आईसीसी ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच कोलकाता और मुंबई में खेले जाने हैं.

भारत बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा से भारत के लोग काफी नाराज थे, जिसकी वजह से कई नेताओं ने आईपीएल बांग्लादेशी खिलाड़ी को न खिलाने का विरोध किया और जब ये विरोध धार्मिक लीडर और पॉलिटिशियन करने लगे तो बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने को कह दिया. जिसको केकेआर ने मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ में साइन किया था. उसके बाद से दोनों देशों के बीच ये नया विवाद शुरू हो गया.