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WDPL 2026 में अपने खास सेलिब्रेशन से छाईं मेधावी बिधूड़ी ने बताया अपना सपना, जानिए कैसे बनीं क्रिकेटर

दिल्ली की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/ राहुल चौहान: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रही उभरती हुई खिलाड़ी मेधावी बिधूड़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं. अपने डीपीएल सीजन तीन के पहले मैच में दो विकेट लेने के बाद उन्होंने जो 6-7 वाला सेलिब्रेशन किया जिसके बाद उनका वह वीडियो वायरल हो गया. दरअसल, मेधावी का जर्सी नंबर 67 है. वायरल मेधावी बिधूड़ी से ईटीवी भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड पर विशेष बातचीत की. साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर गांव की रहने वाली मेधावी बिधूड़ी मौजूदा WDPL सीजन तीन में सेंट्रल दिल्ली क्वींस की तरफ से खेल रही हैं. 20 साल की मेधावी दाएं हाथ की लेग स्पिन गेंदबाज हैं. आइए जानते हैं मेधावी ने अपने क्रिकेट करियर के बारे में क्या क्या बताया.

क्रिकेट में जाने की ओर उनका इंटरेस्ट कैसे हुआ?

जवाब: उन्होंने बताया कि उनके पिताजी विक्की जैलदार क्रिकेट के फैन हैं. पिताजी ने ही मुझे क्रिकेट की तरफ मोड़ा. पहले ऐसे ही खेलना शुरू किया फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी तो फिर क्रिकेट मेरे लिए प्रोफेशन बन गया.

लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी से बातचीत (ETV Bharat)

यह आपका डीपीएल का कौन सा सीजन है और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?

जवाब: मेधावी बिधूड़ी ने बताया कि यह मेरा भी और डीपीएल का भी तीसरा सीजन है. पहले सीजन से ही मैं डीपीएल में खेल रही हूं. पहले दो सीजन में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम में थी. इस बार सेंट्रल दिल्ली क्वींस की टीम में हूं.

क्रिकेट के फील्ड में किस लेवल तक जाने का लक्ष्य है?

जवाब: नेशनल विमेंस टीम में खेलना और देश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके जीत दिलाना लक्ष्य है.

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज टीम में खेलने का अनुभव कैसा रहा?

जवाब: मेधावी ने बताया कि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम में खेलने का अनुभव बहुत शानदार रहा. पहले और दूसरे सीजन दोनों में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम फाइनल तक पहुंची, जिसमें एक बार हमने फाइनल में जीत भी दर्ज की. उसमें मेरा भी योगदान रहा और उससे पहचान मिली.