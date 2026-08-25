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WDPL 2026 में अपने खास सेलिब्रेशन से छाईं मेधावी बिधूड़ी ने बताया अपना सपना, जानिए कैसे बनीं क्रिकेटर

दिल्ली प्रीमियर लीग में सेंट्रल दिल्ली क्वींस की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी अपने सेलिब्रेशन की वजह से चर्चा में हैं. पढ़ें राहुल चौहान की रिपोर्ट

दिल्ली की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी
दिल्ली की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 3:35 PM IST

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नई दिल्ली/ राहुल चौहान: विमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रही उभरती हुई खिलाड़ी मेधावी बिधूड़ी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं. अपने डीपीएल सीजन तीन के पहले मैच में दो विकेट लेने के बाद उन्होंने जो 6-7 वाला सेलिब्रेशन किया जिसके बाद उनका वह वीडियो वायरल हो गया. दरअसल, मेधावी का जर्सी नंबर 67 है. वायरल मेधावी बिधूड़ी से ईटीवी भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड पर विशेष बातचीत की. साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर गांव की रहने वाली मेधावी बिधूड़ी मौजूदा WDPL सीजन तीन में सेंट्रल दिल्ली क्वींस की तरफ से खेल रही हैं. 20 साल की मेधावी दाएं हाथ की लेग स्पिन गेंदबाज हैं. आइए जानते हैं मेधावी ने अपने क्रिकेट करियर के बारे में क्या क्या बताया.

क्रिकेट में जाने की ओर उनका इंटरेस्ट कैसे हुआ?

जवाब: उन्होंने बताया कि उनके पिताजी विक्की जैलदार क्रिकेट के फैन हैं. पिताजी ने ही मुझे क्रिकेट की तरफ मोड़ा. पहले ऐसे ही खेलना शुरू किया फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी तो फिर क्रिकेट मेरे लिए प्रोफेशन बन गया.

लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी से बातचीत (ETV Bharat)

यह आपका डीपीएल का कौन सा सीजन है और अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?

जवाब: मेधावी बिधूड़ी ने बताया कि यह मेरा भी और डीपीएल का भी तीसरा सीजन है. पहले सीजन से ही मैं डीपीएल में खेल रही हूं. पहले दो सीजन में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम में थी. इस बार सेंट्रल दिल्ली क्वींस की टीम में हूं.

क्रिकेट के फील्ड में किस लेवल तक जाने का लक्ष्य है?

जवाब: नेशनल विमेंस टीम में खेलना और देश के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करके जीत दिलाना लक्ष्य है.

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज टीम में खेलने का अनुभव कैसा रहा?

जवाब: मेधावी ने बताया कि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम में खेलने का अनुभव बहुत शानदार रहा. पहले और दूसरे सीजन दोनों में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज की टीम फाइनल तक पहुंची, जिसमें एक बार हमने फाइनल में जीत भी दर्ज की. उसमें मेरा भी योगदान रहा और उससे पहचान मिली.

साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज मजबूत टीम थी और एक बार विजेता भी बनी फिर आपने इस बार टीम क्यों बदली?

जवाब: टीम बदलना अपने हाथ में नहीं है. वह तो आपके परफॉर्मेंस को देखकर ऑक्शन में सभी टीमें अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को लेना चाहती हैं. उस हिसाब से खिलाड़ी की बोली लगाती हैं. इस बार सेंट्रल दिल्ली क्वींस की टीम, मुझे अपनी तरफ लेने में सफल रही तो मैं अब इस टीम से खेल रही हूं.

अभी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्टज से मैच हुआ और आपकी टीम को 11 रन से हार मिली, क्या कमी रही टीम की ओर से?

जवाब: हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. जबकि साउथ दिल्ली की टीम शुरू से ही अच्छा खेली. उनके खिलाड़ियों के मुकाबले हमारी मेहनत कम रही. इसलिए हमें हार का सामना करना पड़ा.

सेंट्रल दिल्ली क्वींस की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी
सेंट्रल दिल्ली क्वींस की लेग स्पिनर मेधावी बिधूड़ी (ETV Bharat)

अब अगले मैच को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस तरह टीम को जिताना चाहोगी?

जवाब: मेधावी बिधूड़ी ने बताया कि सभी खिलाड़ी मिलकर मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर ध्यान देंगे. सब मिलकर अच्छा करेंगे और दो दिन बाद होने वाला मैच जीतेंगे.

मैच के लिए डेली कितनी प्रैक्टिस करनी होती है?

जवाब: उन्होंने बताया कि हर रोज दो घंटे पूरी टीम प्रैक्टिस करती है. मैच से पहले मैदान पर ही प्रैक्टिस होती है. कोच सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते हैं और उनको उनकी कमजोरी और मजबूती बताते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं जो मैच में काम आता है.

डीपीएल के बाद अगला टारगेट क्या है?

जवाब: डीपीएल के बाद अगला टारगेट जो घरेलू टूर्नामेंट होगा उसमें खेलने का रहेगा. डीपीएल के बाद अपनी प्रैक्टिस जारी रखूंगी. मेरे पापा ही मेरी प्रैक्टिस कराते हैं.

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