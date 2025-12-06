पिच पर गेंद धंसने से मैच हुआ रद्द... क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ!
महिला बिग बैश लीग में एक पारी खत्म होने के बाद अजीबो गरीब कारण से मैच को रद्द करना पड़ा.
Published : December 6, 2025 at 4:49 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही महिला बिग बैश लगी (WBBL) में 5 दिसंबर को एक मैच अजीब घटना के कारण रद्द कर दिया गया, जो कि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ. दरअसल एडिलेड के ओवल ग्राउंड पर होबार्ट हरिकेंस और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच मैच खेला जा रहा था. एक पारी समाप्त भी हो गई थी. इनिंग ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाया जा रहा था.
उसी दौरान प्रैक्टिस कर रही टीम की एक गेंद रोलर के नीचे चली गई और पिच में धंस गई, जिससे पिच पर एक गहरा गड्ढा हो गया. जिसके बाद अंपायरों ने बात करके मैच को रद्द करने का फैसला किया, यह शायद क्रिकेट मैच में इस तरह की पहली घटना है.
पिच पर गेंद धंसने से मैच रद्द
जब मैच रद्द किया गया, तब एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 167/4 रन बनाए थे. WBBL नियमों के अनुसार, इनिंग ब्रेक के दौरान पिच पर रोलर चलाया जाता है और जब गेंद रोलर के नीचे आई तो पिच में गेंद के आकार का एक गड्ढा हो गया. इसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक बयान जारी कर बताया कि मैच क्यों रद्द करना पड़ा.
As a result, pitch conditions were changed significantly.— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) December 5, 2025
After consultation, it was considered unreasonable to expect Hobart to bat in conditions that were materially different to those the Strikers had.
Both captains were consulted and accepted the decision. (2/2) #WBBL11 pic.twitter.com/Bs7rFDV2fe
एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बयान जारी किया
बयान में कहा गया, 'इस घटना के कारण पिच की स्थिति काफी बदल गई थी. मैच अधिकारियों और अंपायरों ने स्थिति का जायजा लिया और महसूस किया कि हरिकेंस के लिए ऐसी पिच पर बल्लेबाजी करना सही नहीं होगा, क्योंकि पिच की स्थिति स्ट्राइकर्स की पहली इनिंग की पिच से बिल्कुल अलग थी. दोनों टीमों के कप्तानों से सलाह ली गई और सभी इस फैसले से सहमत थे.'
होबार्ट हरिकेंस फाइनल में
होबार्ट ने इस मैच से पहले ही अपने नौ मैचों में से 7 मैच जीतकर WBBL 2025 के फाइनल में पहुंच गई थी. लेकिन इस मैच के रद्द होने से एडिलेड स्ट्राइकर्स को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि यह सीजन में उनका तीसरा मैच रद्द हुआ है. वे अब पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर हैं और उनका सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ सिर्फ एक मैच बचा है और फाइनल की रेस में बने रहने के लिए उनको ये मैच हर हाल में जीतना होगा. उनके 9 मैच में 3 जीत और 3 हार के साथ कुल 9 पॉइंट्स हैं.