WBBL में बड़ा विवाद, जीतने के लिए चाहिए थे 3 रन तभी अंपायर ने मैच रोककर सबको किया हैरान, क्या है पूरा मामला ?

WBBL Controversy: फील्ड अंपायरों के फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हो रही है.

विमेंस बिग बैश लीग 2025
विमेंस बिग बैश लीग 2025 (Getty Images)
हैदराबाद: विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) के एक मैच में बारिश से जुड़ी एक घटना ने विवाद खड़ा कर दिया. दरअसल फील्ड अंपायरों ने बारिश के कारण एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच मैच तब रोकने का फैसला किया जब सिडनी थंडर को जीत के लिए 13 बॉल पर केवल 3 रनों की जरुरत थी. उसके बाद मैच दूबारा शुरू नहीं हो सका, जिससे मैच को रद्द करना पड़ा.

बारिश बनी विलेन
WBBL का 27वां मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया. बारिश के कारण मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया. सिडनी थंडर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और एडिलेड स्ट्राइकर्स को 5 ओवर में 45 रन ही बनाने दिया. इसके बाद सिडनी थंडर ने जबरदस्त शुरुआत की और 2.5 ओवर में ही टीम का स्कोर 43 रन तक पहुंचा दिया, जिसे जीतने के लिए उनको 13 गेंदों पर सिर्फ तीन रनों की दरकार थी.

थंडर की पूरी पारी के दौरान हल्की बारिश हुई, लेकिन जब टीम जीत के बिल्कुल करीब थी, तो अंपायरों ने मैच रोकने का फैसला किया, जिससे मैच रद्द हो गया. टी20 क्रिकेट में ये नियम है कि किसी भी मैच का नतीजा तय करने के लिए कम से कम पांच-पांच ओवर का खेल होना जरूरी है.

अंपायर के फैसले की कड़ी आलोचना
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कैलम फर्ग्यूसन इस फैसले से नाराज थे और उन्होंने अंपायर के फैसले को शर्मनाक कहा. दूसरे कमेंटेटर और दर्शकों ने भी ऐसी ही राय जाहिर की. उन्होंने सवाल किया कि जब पहले बारिश हो रही थी, तो खेल क्यों जारी रहा, और आखिरी मिनट में उसे क्यों रोक दिया गया. ब्रॉडकास्टर्स ने यह भी बताया कि जब खेल रुका था, तब बारिश उतनी तेज नहीं थी जितनी पिछले ओवरों में थी.

