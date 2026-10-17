टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की रेस में आया नया ट्विस्ट, इस दिग्गज खिलाड़ी ने आवेदन करके सबको चौंकाया
Team India's chief selector: टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की रेस काफी दिलचस्प हो गई हैं.
Published : October 17, 2026 at 8:49 PM IST
Team India's chief selector: टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर पर संशय अभी तक बना हुआ है. 4 अक्टूबर को अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद BCCI ने उस जगह को भरने के लिए एक वैकेंसी निकाली. जिसके लिए उन्होंने एक आवेदन पत्र की मांग की और उसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रखी.
उस समय सीमा के निकल जाने के बाद ये खबर सामने आई थी कि पार्थिव पटेल ने आवेदन नहीं किया है. सिर्फ दो लोग (रमेश पवार और समीर दिघे) ने आवेदन किया है. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि अब प्रज्ञान ओझा ही टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर होंग, जो अभी अंतरिम चीफ सेलेक्टर हैं, क्योंकि वही इस सिलेक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी है.
चीफ सेलेक्टर की रेस में नया ट्विस्ट
लेकिन चीफ सेलेक्टर की रेस में उस समय नया मोड़ आगया जब न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये दावा किया कि टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी चीफ सेलेक्टर के पद के लिए किया आवेदन किया है. जाफर ने खुद पीटीआई से इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि मैंने इस पद के लिए आवेदन किया है. वसीम जाफर के आवेदन करने से अब चीफ सेलेक्टर की रेस काफी दिलचस्प हो गई है.
48 वर्षीय वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले और करीब 2,000 रन बनाए, जिसमें पांच शतक शामिल हैं. अब अगर अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की सदस्यता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) जाफर का चयन करती है, तो फिर चीफ सेलेक्टर पद के उम्मीदवारों में उनका नाम सबसे ऊपर होगा. क्योंकि जाफर ने 31 टेस्ट खेले हैं, जबकि प्रज्ञान आझो 24 टेस्ट खेले हैं. मौजूदा चयन प्रक्रिया के तहत सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि को सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनने का पात्र माना जाता है.
प्रज्ञान ओझा हैं पहली पसंद
हालांकि कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि BCCI प्रज्ञान ओझा को अध्यक्ष पद पर बनाए रखने के लिए सोच विचार कर रहा है. इसलिए अगर बोर्ड ओझा को चाहता है तो फिर भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार चयन समिति में जगह पाने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं. क्योंकि उन्होंने भारत के लिए सिर्फ दो टेस्ट मैच खेले हैं. ऐसे में प्रज्ञान ओझा के चीफ सेलेक्टर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.