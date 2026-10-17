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टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की रेस में आया नया ट्विस्ट, इस दिग्गज खिलाड़ी ने आवेदन करके सबको चौंकाया

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की रेस में आया नया ट्विस्ट ( IANS )

Team India's chief selector: टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर पर संशय अभी तक बना हुआ है. 4 अक्टूबर को अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद BCCI ने उस जगह को भरने के लिए एक वैकेंसी निकाली. जिसके लिए उन्होंने एक आवेदन पत्र की मांग की और उसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रखी.

उस समय सीमा के निकल जाने के बाद ये खबर सामने आई थी कि पार्थिव पटेल ने आवेदन नहीं किया है. सिर्फ दो लोग (रमेश पवार और समीर दिघे) ने आवेदन किया है. जिसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि अब प्रज्ञान ओझा ही टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर होंग, जो अभी अंतरिम चीफ सेलेक्टर हैं, क्योंकि वही इस सिलेक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी है.

चीफ सेलेक्टर की रेस में नया ट्विस्ट

लेकिन चीफ सेलेक्टर की रेस में उस समय नया मोड़ आगया जब न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये दावा किया कि टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी चीफ सेलेक्टर के पद के लिए किया आवेदन किया है. जाफर ने खुद पीटीआई से इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि मैंने इस पद के लिए आवेदन किया है. वसीम जाफर के आवेदन करने से अब चीफ सेलेक्टर की रेस काफी दिलचस्प हो गई है. पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर (IANS)