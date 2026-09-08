इमरान खान के लिए अब इस दिग्गज ने उठाई आवाज, कहा-खान की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान 2023 से जेल में कैद हैं.
Published : September 8, 2026 at 8:54 PM IST
Wasim Akram on Imran Khan: तीन साल से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम और 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान के लिए अब उनके देश के क्रिकेटर भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं. जब से भारत समेत दुनिया के 22 इंटरनेशनल कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार को पत्र लिखकर इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई है तब से पाकिस्तान के कई पुर्व क्रिकेटरों ने भी इस मुद्दे पर अवाज उठानी शुरू कर दी है. जिसमें जावेद मियांदार, रमीज राज, मोइन खान और अब वसीम अकर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
वसीम अकरम ने क्या कहा?
पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने हाल ही में अपने साथी खिलाड़ी इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. अकरम ने ‘द एथलेटिक’ से कहा, 'मैंने तीन साल से उनसे बात नहीं की है. उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. अदालत अपना काम करती है लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है वहां कोई समझौता नहीं हो सकता.'
वसीम अकरम ने आगे कहा, 'इंग्लैंड और अन्य जगहों पर इमरान की स्थिति बेहतर करने के लिए एक मुहिम चल रही है, लेकिन यहां पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है या नहीं, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता. लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिल से बात कर रहा हूं, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. वह दोषी हैं या नहीं, जेल में हैं या नहीं इन सब से अलग हमें उनकी सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. हमें नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है. सरकार कह रही है कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन मैं चिंतित हूं. मुझे उनकी बहुत याद आती है.'
"There can be no compromise on his health" - Wasim Akram has joined the chorus of cricketing legends raising concerns about Imran Khan's health 🗣️ pic.twitter.com/Pb4hEILIO8— Cricinfo (@cricinfo) September 8, 2026
ब्रायन लारा भी उठाई आवाज
बता दें कि कुछ दिन पहले ही वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा भी इमरान खान के लिए आवाज उठाई थी. और कहा था कि इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया की जानी चाहिए. इससे पहले भारत समेत 20 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुला पत्र लिखकर इमरान को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने और मानवीय व्यवहार करने की मांग की थी.
हालांकि पाकिस्तान के बहुत कम दिग्गज क्रिकेटरों ने 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है. इमरान खान भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 से जेल में हैं. वह हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं.