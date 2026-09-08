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इमरान खान के लिए अब इस दिग्गज ने उठाई आवाज, कहा-खान की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जा सकता

Wasim Akram on Imran Khan: तीन साल से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम और 1992 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान के लिए अब उनके देश के क्रिकेटर भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं. जब से भारत समेत दुनिया के 22 इंटरनेशनल कप्तानों ने पाकिस्तान की सरकार को पत्र लिखकर इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई है तब से पाकिस्तान के कई पुर्व क्रिकेटरों ने भी इस मुद्दे पर अवाज उठानी शुरू कर दी है. जिसमें जावेद मियांदार, रमीज राज, मोइन खान और अब वसीम अकर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

वसीम अकरम ने क्या कहा?

पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने हाल ही में अपने साथी खिलाड़ी इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस मामले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. अकरम ने ‘द एथलेटिक’ से कहा, 'मैंने तीन साल से उनसे बात नहीं की है. उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो हो रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. अदालत अपना काम करती है लेकिन जहां तक उनकी सेहत का सवाल है वहां कोई समझौता नहीं हो सकता.'

वसीम अकरम ने आगे कहा, 'इंग्लैंड और अन्य जगहों पर इमरान की स्थिति बेहतर करने के लिए एक मुहिम चल रही है, लेकिन यहां पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है या नहीं, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता. लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिल से बात कर रहा हूं, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. वह दोषी हैं या नहीं, जेल में हैं या नहीं इन सब से अलग हमें उनकी सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. हमें नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है. सरकार कह रही है कि उनकी सेहत ठीक है, लेकिन मैं चिंतित हूं. मुझे उनकी बहुत याद आती है.'