महिला आंध्र प्रीमियर लीग: 10 ऑलराउंडर्स के दम पर मैदान में उतरेगी अमरावती ई-चैंपियंस
उषोदया एंटरप्राइजेज (रामोजी ग्रुप) की टीम अमरावती ई-चैंपियंस ने बेहद संतुलित और मजबूत टीम तैयार की है. देखें पूरी स्क्वाड.
Published : August 25, 2026 at 10:10 PM IST
विजयवाड़ाः महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) द्वारा आयोजित 'महिला आंध्र प्रीमियर लीग' (WAPL) का रोमांच शुरू होने वाला है. इस टूर्नामेंट का आयोजन 15 से 26 सितंबर तक किया जाएगा. मंगलवार को विजयवाड़ा में हुई विजयवाड़ा में संपन्न हुए खिलाड़ी ऑक्शन में चारों फ्रेंचाइजी टीमों- अमरावती ई-चैंपियंस, रायलसीमा जेन स्टार्स, गोदावरी गोल्डन ईगल्स और वाइज़ैग फायर बर्ड्स- ने जमकर बोलियां लगाईं.
उषोदया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (रामोजी ग्रुप) की टीम 'अमरावती ई-चैंपियंस' ने भी ऑक्शन में अपनी रणनीति से एक संतुलित टीम तैयार की है. टीम ने बल्लेबाज नीरागट्टू अनुशा को 2.10 लाख रुपये और ऑलराउंडर कांद्रेगुला देविका को 2 लाख रुपये में खरीदकर अपनी टीम को मजबूती दी है. अमरावती ई-चैंपियंस की पूरी टीम इस प्रकार है:
बल्लेबाजः
- नीरागट्टू अनुशा (2.10 लाख रुपये)
- पी. रंगा लक्ष्मी (1 लाख रुपये)
- कट्टा महंती श्री (85 हजार रुपये)
- अंकम विष्णु प्रिया (60 हजार रुपये)
विकेटकीपरः
- कत्रागड्डा दीक्षा (1.90 लाख रुपये)
ऑलराउंडरः
- कांद्रेगुला देविका (2 लाख रुपये)
- शबनम शकील (1.30 लाख रुपये)
- तरुणी जोशी (1.20 लाख रुपये)
- के. हंसा (60 हजार रुपये)
- हेमा साईं रम्या (55 हजार रुपये)
- साईं पूजिता (50 हजार रुपये)
- ओरुगंती साहिती श्री (40 हजार रुपये)
- एम. सहस्रा रेड्डी (30 हजार रुपये)
- साईं दीप्ति
- बोद्दुपुल्ली तनिष्का
- टी. मल्लिका
गेंदबाजः
- नक्का सना (45 हजार रुपये)
- एम. रुक्सार तबस्सुम
ऑक्शन में कुल 74 खिलाड़ियों को खरीदा गया. जिसमें ऑलराउंडर हर्निता प्लाविया को गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने 4.30 लाख रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया.
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