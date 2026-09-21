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WAPL 2026: अमरावती ई-चैंपियंस की पहली हार, गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया

गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने अमरावती ई-चैंपियंस को एक रन से हराया ( Eenadu )

Godavari Golden Eagles vs Amaravati E-Champions: सोमवार को महिला आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) के एक रोमांचक मैच में गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने मंगलगीरी के आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) स्टेडियम में एक रन से जीत हासिल की. गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने रामोजी ग्रुप की टीम अमरावती ई-चैंपियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 144 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. बाद में, लक्ष्य का पीछा करते हुए अमरावती ई-चैंपियंस की टीम 143 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिससे उन्होंने एक रन से हार का सामना करना पड़ा. अमरावती की तरफ से देविका ने बहादुरी से 63 रन बनाए, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई क्योंकि वह टीम को जीत नहीं दिला सकीं.