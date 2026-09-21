WAPL 2026: अमरावती ई-चैंपियंस की पहली हार, गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया
WAPL 2026: अमरावती ई-चैंपियंस के लिए देविका ने 63 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं थी.
Published : September 21, 2026 at 8:03 PM IST
Godavari Golden Eagles vs Amaravati E-Champions: सोमवार को महिला आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) के एक रोमांचक मैच में गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने मंगलगीरी के आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) स्टेडियम में एक रन से जीत हासिल की.
गोदावरी गोल्डन ईगल्स ने रामोजी ग्रुप की टीम अमरावती ई-चैंपियंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 144 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. बाद में, लक्ष्य का पीछा करते हुए अमरावती ई-चैंपियंस की टीम 143 रनों पर ऑलआउट हो गई. जिससे उन्होंने एक रन से हार का सामना करना पड़ा. अमरावती की तरफ से देविका ने बहादुरी से 63 रन बनाए, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई क्योंकि वह टीम को जीत नहीं दिला सकीं.
63 off 32 balls. 💥🏏— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 21, 2026
Fearless. Fierce. And absolutely brilliant with the bat! 💙💛#AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket #AndhraCricket #KDeeksha #TheChampions pic.twitter.com/AszfJJKIlK
इस टूर्नामेंट में ये अमरावती ई-चैंपियंस की यह पहली हार थी. इससे पहले, टीम ने अपने शुरुआती मैच में विजाग फायरबर्ड्स को 17 रनों से हराया था और फिर अपने दूसरे मैच में रायलसीमा जेन स्टार्स को 7 रनों से मात दी थी.
गोदावरी गोल्डन ईगल्स की गेंदबाज सृष्टि शेखर ने अपने चार ओवरों में 12 रन देकर 2 विकेट लिए. उन्होंने दीक्षा और साहिति के अहम विकेट लिए. आखिरी ओवर में अमरावती ई-चैंपियंस को 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन वे सिर्फ 9 रन ही बना पाए.
गोदावरी गोल्डन ईगल्स की पारी में पुष्पिता गौड़ा ने अर्धशतक लगाया. फ्लेविया परेरा (37) और महालक्ष्मी (20) ने भी बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया. वाड्डे अक्षया (1), विनी सुजान (11) और उद्विता (0) बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहीं क्योंकि लगातार विकेट गिर रहे थे. अमरावती ई-चैंपियंस की गेंदबाजों में पूजिता ने 2, जबकि लक्ष्मी और तारिणी जोशी ने एक-एक विकेट लिया.