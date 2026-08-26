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विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग 2026: रामोजी ग्रुप ने खरीदी सबसे महंगी टीम, जानें कब शुरू होगी ये लीग?

WAPL 2026 Auction: विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) में कुल चार टीमें भाग लेंगी.

विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में रामोजी ग्रुप ने खरीदी सबसे महंगी टीम
विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग में रामोजी ग्रुप ने खरीदी सबसे महंगी टीम (Eenadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
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WAPL 2026 Auction: क्रिकेट में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) 'विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग' (WAPL) की शुरुआत की है. ये लीग 15 से 26 सितंबर तक मंगलगीरी के ACA स्टेडियम में खेली जाएगी. भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज को इस लीग का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है.

टूर्नामेंट में कुल चार टीमें हिस्सा लेंगी. जिसमें से एक टीम रामोजी ग्रुप के उषादय एंटरप्राइजेज ने 89 लाख रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदी है और उस टीम का नाम 'अमरावती ई-चैंपियंस' रखा है. बता दें की तेलंगाना प्रीमियर लीग (TG20 2026) के पहले सीजन में रामोजी ग्रुप की ही टीम 'हैदराबाद ई-चैंपियंस' ने खिताब जीता था.

WAPL 2026 की टीमें और उनके मालिक

  • अमरावती ई-चैंपियंस: (89 लाख रुपये) उषादय एंटरप्राइजेज
  • रायलसीमा जेन स्टार्स: (85.59 लाख रुपये) गैरीसन कंस्ट्रक्शन्स
  • विजाग फायर बर्ड्स: (77.77 लाख रुपये) ओरा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
  • गोदावरी गोल्डन ईगल्स: NSR इंडस्ट्रीज (61.11 लाख रुपये)

खिलाड़ियों का ऑक्शन
टूर्नामेंट में भाग लेने वाली चार टीमों के लिए विजयवाड़ा में हुए खिलाड़ियों का ऑक्शन काफी रोमांचक रहा. फ्रेंचाइजी ने कुल 74 महिला क्रिकेटरों को अपनी टीमों में शामिल किया. ऑलराउंडर हर्निटा प्लाविया नीलामी में 4.30 लाख रुपये में सबसे महंगी क्रिकेटर बनीं. उन्हें गोदावरी गोल्डन ईगल्स फ्रैंचाइजी ने खरीदा.

विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग 2026
विमेंस आंध्र प्रीमियर लीग 2026 (Eenadu)

इसके अलावा 12 साल की षणमुख प्रिया को 'रायलसीमा जेन स्टार्स' ने अपनी टीम में शामिल किया, जिसके साथ वो WAPL की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं. कम उम्र में ही इस लीग में खेलने का मौका मिलना उनके क्रिकेट करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा.

लीग में हिस्सा ले रही चार फ्रैंचाइजियों ने अपने तय बजट से अहम खिलाड़ियों को चुना. खिलाड़ियों को खरीदने के लिए हर फ्रैंचाइजी को 15 लाख रुपये का पर्स दिया गया था. हर टीम को कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 20 क्रिकेटर लेने का मौका दिया गया.

अमरावती ई-चैंपियंस टीम
नीरागाट्टू अनुषा (2.10 लाख), कांद्रेगुला देविका (2 लाख), कत्रागड्डा दीक्षा (1.90 लाख), शबनम शकील (1.30 लाख), पी. रंगालक्ष्मी (1 लाख), तरुणी जोशी (1.20 लाख), कट्टा महंती श्री (85 हजार), के. हंसा (60 हजार), अंकम विष्णुप्रिया (60 हजार), हेमासाई राम्या (55 हजार), सैपुजिथा (50 हजार), नक्का सना (45 हजार)ओरुगंती साहितश्री (40 हजार), एम. रुक्सर, तबस्सुम, साईदीप्ति, बोद्दुपल्ली तनिष्का, टी. मल्लिका और एम. सहस्र रेड्डी को 30 हजार रुपये में खरीदा.

रायलसीमा जेन स्टार्स टीम
वेमुलापति सेतुसाई (2.10 लाख रुपये), पद्माजा (2 लाख रुपये), ग्रीष्मा सैनी रेड्डी (1.20 लाख रुपये), श्रीचरणी (1.10 लाख रुपये), धात्री (1 लाख रुपये), वासवी अखिलपावनी (1 लाख रुपये), मल्ली अनुषा (90 हजार रुपये), साईलक्ष्मी (80 हजार रुपये), चिन्नासिरिशा (65 हजार रुपये), पूजिता (60 हजार रुपये), शुभा श्री (50 हजार रुपये), हेमा रोशिनी (50 हजार रुपये), लिखिता (50 हजार रुपये), मेघनाश्री (35 हजार रुपये), मुनि नितिशा (30 हजार रुपये), हंसिरेड्डी (30 हजार रुपये), षणमुखप्रिया (30 हजार रुपये), वर्षा (30 हजार रुपये), हर्षिता गौड़ा (30 हजार रुपये), चैत्रा (30 हजार रुपये).

गोदावरी गोल्डन ईगल्स टीम
हर्निता प्लाविया परेरा (4.30 लाख), पुष्पिता गौड़ा (1.60 लाख), अक्षया (1.40 लाख), उदविता (1.10 लाख), विन्नी सुजन (1.10 लाख), हरिका (70 हजार), हर्षिता (50 हजार), सृष्टि शेखर (50 हजार), महालक्ष्मी मनोज (50 हजार), मेहर लहरी (50 हजार), मेघना रेड्डी (40 हजार), अंजना (35 हजार), निवेदिता (35 हजार), वैष्णवी (30 हजार), वनजाक्षी (30 हजार ), दुर्गा भवानी (30 हजार ), रागचौधरी (30 हजार ), पी. वैष्णवी (30 हजार).

विजाग फायर बर्ड्स टीम
अंजलि शरवानी (3.60 लाख), आयशा सिंह (2.40 लाख), विद्याश्री (1.50 लाख), ऋषिकृष्णन (1.20 लाख), सरयू (85 हजार), पुष्पलता (70 हजार), हासिनी चौधरी (70 हजार), शरण्या गढ़वाल (60 हजार), सैथनमयी (50 हजार), अंजुम (50 हजार), युहासिनी (35 हजार), मधुरा संजनाप्रिया (30 हजार), दिव्याश्री (30 हजार), विश्वश्री (30 हजार), सामंथा (30 हजार), नियाथिराज (30 हजार), यशस्विनी मणिवल्ली (30 हजार), विष्णुवर्तिनी (30 हजार).

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