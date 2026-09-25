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महिला आंध्र प्रीमियर लीग: अमरावती ई-चैंपियंस को 32 रनों से हराकर फाइनल में पहुंची रायलसीमा ज़ेन स्टार्स

मंगलागिरीः महिला आंध्र प्रीमियर लीग (WAPL) का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है. रायलसीमा ज़ेन स्टार्स ने महिला आंध्र प्रीमियर लीग (Women Andhra Premier League) के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. शुक्रवार 25 सितंबर को हुए मुकाबले में उन्होंने अमरावती ई-चैंपियंस को 32 रनों से हरा दिया. अब रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में रायलसीमा ज़ेन स्टार्स और गोदावरी गोल्डन ईगल्स की टीमें आमने-सामने होंगी से भिड़ेगी.

173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमरावती ई-चैंपियंस की टीम 19.4 ओवरों में 140 रन बनाकर ऑल-आउट हो गई. दीक्षा ने 42, देविका ने 39 और नीरागट्टू अनुषा ने 26 रनों का योगदान दिया, लेकिन यह टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था. रायलसीमा के गेंदबाजों में पावनी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके. बरेड्डी अनुषा और पद्मजा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि शिरीषा और सेथु साई को 1-1 विकेट मिला.

173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अमरावती ने अपना पहला विकेट महज 10 रन पर खो दिया था. इसके बाद जब बल्लेबाज दीक्षा मैदान पर उतरीं, तब भी रायलसीमा के गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी. अच्छे फॉर्म में दिख रहीं अनुषा, शिरीषा की गेंद पर पद्मजा के हाथों कैच आउट हो गईं. दीक्षा ने देविका के साथ मिलकर एक बेहतरीन पारी खेली, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर दीक्षा भी आउट हो गईं. अमरावती की टीम 115 रन पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में फंस गई और आखिरकार पूरी टीम 140 रनों पर सिमट गई.

इससे पहले, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए रायलसीमा ज़ेन स्टार्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए थे. रायलसीमा की ओर से पद्मजा ने महज 29 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली. सेथु साई ने 31 और पावनी ने 29 रनों का योगदान दिया. अमरावती ई-चैंपियंस के गेंदबाजों में देविका ने 2 विकेट लिए, जबकि तारिणी जोशी और पूजिता को 1-1 विकेट मिला.