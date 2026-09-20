WAPL 2026: अमरावती ई चैंपियंस की लगातार दूसरी जीत, रोमांचक मुकाबले में रायलसीमा को 7 रनों से हराया
अमरावती ई चैंपियंस ने रायलसीमा को हराकर WAPL 2026 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की.
Published : September 20, 2026 at 5:49 PM IST
WAPL 2026: विमेंस आंध्र प्रीमियल लीग के पहले सीजन में रामोजी ग्रुप की टीम अमरावती ई चैंपियंस शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. रविवार को खेले गए मैच में उन्होंने रायलसीमा जेन स्टार्स के खिलाफ 7 रन से रोमंचक जीत हासिल की. ये ई चैंपियंस की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है.
ई चैंपियंस द्वारा बनाए गए 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, रायलसीमा 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन ही बना पाई. साई पूजिता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए, जबकि कंद्रेगुला देविका ने 2, और साई दीप्ति व तारानी जोशी ने 1-1 विकेट लिया.
पहले बल्लेबाजी करते हुए, अमरावती ई चैंपियंस ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाए. ओपनर लक्ष्मी (50) ने अर्धशतक लगाकर बेहतरीन खेल दिखाया. कप्तान नीरागाट्टू अनुषा (46 रन) ने प्रभावित किया, जबकि कत्रागड्डा दीक्षा (48 रन, 22 गेंद) ने शानदार पारी खेली. रायलसीमा के गेंदबाजों में पूजिता और अनुषा ने 1-1 विकेट लिया