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टीम इंडिया को मिला नया हेड कोच, एशियन गेम्स में संभालेंगे गंभीर की जिम्मेदारी

BCCI ने एशियन गेम्स में भाग लेने वाली टीम इंडिया का हैड कोच पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को बनाया है.

टीम इंडिया को मिला नया हेड कोच
टीम इंडिया को मिला नया हेड कोच (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 5:31 PM IST

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VVS Laxman Head Coach: भारत के खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर दिया. जिसमें टीम इंडिया के लिए भी सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. जिसमें टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आया है. यानी ये स्टार बल्लेबाज एशियन गेम्स में रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर की जगह लेगा.

एशियन गेम्स में पुरुषों के क्रिकेट मैच 24 सितंबर से शुरू होंगे. BCCI ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी है. लेकिन इस इवेंट में रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस महीने, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स के साथ-साथ वेस्टइंडीज के साथ एक बाइलेटरल सीरीज भी खेलनी है.

दोनों इवेंट्स की तारीखें टकरा रही हैं. एशियन गेम्स 24 सितंबर को शुरू होगा, और वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज 27 सितंबर को खेली जानी है. इससे भारतीय क्रिकेट टीम दो अलग-अलग जगहों पर खेलेगी. इसलिए गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाली टीम टीम के साथ होंगे.

इसीलिए पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण एशियन गेम्स में टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका संभालेंगे. लक्ष्मण के साथ सुनील जोशी, ऋषिकेश कानिटकर और शुभदीप घोष सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा होंगे.

एशियन गेम्स में भारतीय टीम में एथलेटिक्स के बाद क्रिकेट में सबसे ज्यादा सपोर्ट स्टाफ होगा. भारतीय टीम को एशियन गेम्स में ग्रुप स्टेज में नहीं खेलना होगा. टीम इंडिया सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं.

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.

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