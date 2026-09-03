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टीम इंडिया को मिला नया हेड कोच, एशियन गेम्स में संभालेंगे गंभीर की जिम्मेदारी

VVS Laxman Head Coach: भारत के खेल मंत्रालय ने जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए सपोर्ट स्टाफ का ऐलान कर दिया. जिसमें टीम इंडिया के लिए भी सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. जिसमें टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आया है. यानी ये स्टार बल्लेबाज एशियन गेम्स में रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर की जगह लेगा.

एशियन गेम्स में पुरुषों के क्रिकेट मैच 24 सितंबर से शुरू होंगे. BCCI ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी है. लेकिन इस इवेंट में रेगुलर हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस महीने, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स के साथ-साथ वेस्टइंडीज के साथ एक बाइलेटरल सीरीज भी खेलनी है.

दोनों इवेंट्स की तारीखें टकरा रही हैं. एशियन गेम्स 24 सितंबर को शुरू होगा, और वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज 27 सितंबर को खेली जानी है. इससे भारतीय क्रिकेट टीम दो अलग-अलग जगहों पर खेलेगी. इसलिए गंभीर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने वाली टीम टीम के साथ होंगे.