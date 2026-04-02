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मुंबई के विवियन रिचर्ड्स का हुआ निधन, सचिन तेंदुलकर से भी है खास नाता

मुंबई के विवियन रिचर्ड्स का हुआ निधन ( Getty Images )

Vivian Richards of Mumbai: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के सीनियर अनिल गुरव का का 31 मार्च 2026 को 61 वर्ष की आयु में नालासोपारा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वो सचिन के कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता दिवंगत रमाकांत आचरेकर के शुरुआती शिष्यों में से एक थे. मुंबई के विवियन रिचर्ड्स के नाम से मशहूर

अनिल गुरव की बल्लेबाजी इतनी शानदार थी कि वो अपने दोस्तों में ‘मुंबई के विवियन रिचर्ड्स’ के नाम से मशहूर थे. लेकिन गुरव कभी क्लब स्तरीय क्रिकेट से आगे बढ़कर मुंबई टीम में जगह नहीं बना पाए. कुछ गलत आदतों के कारण वो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिसके वो हकदार थे, इसका उन्हें जीवन भर पछतावा रहा. अनिल के कुछ गलत फैसले, कुछ मुश्किल हालात ने धीरे-धीरे उनको क्रिकेट से दूर कर दिया और उनकी कहानी अधूरी जरूर रही, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर की पहली सेंचुरी में अपना नाम जोड़ने में जरूर सफल रहे.