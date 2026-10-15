विश्वजीत मोरे ने U23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रचा इतिहास, सिल्वर मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान
विश्वजीत मोरे पुरुषों के 55kg ग्रीको-रोमन फाइनल में जॉर्जिया के कोबा कारुमिद्जे से 12-13 से हार गए.
Published : October 15, 2026 at 4:10 PM IST
लास वेगास (अमेरिका): अंडर-23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान विश्वजीत मोरे ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. गुरुवार को पुरुषों के 55kg ग्रीको-रोमन कैटेगरी फाइनल में उन्हें जॉर्जिया के कोबा कारुमिद्जे से कड़े मुकाबले में 12-13 से हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से विश्वजीत को सिल्वर मेडल पर ही संतोष करना पड़ा.
इसके साथ वो इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान बन गए. इससे पहले वो U23 वर्ल्ड स्तर पर दो बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके चुके थे. वो मंगलवार को U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंचने वाले भारत के पहले ग्रीको-रोमन पहलवान बने थे. उनके पास गोल्ड मेडल जीतने का शानदार मौका था, लेकिन वे फाइनल में हार गए.
विश्वजीत मोरे का चैंपियनशिप में प्रदर्शन
विश्वजीत फाइनल में हारने से पहले तीन कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मेक्सिको के इसाक मारिन माटा को 10-8 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. जिसके बाद क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ईरान के U20 वर्ल्ड चैंपियन आर्मिन शमसीपौर से हुआ. जिसको उन्होंने 8-1 से हरा दिया. मोरे का रूस के मलिक गिगीव के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला भी काफी करीबी था जिसमें उन्होंने 7-4 से जीत हासिल की.
Indian grappler Vishvajit Ramchandra More has etched his name in the history books by capturing a silver medal in the men's 55kg Greco-Roman category at the U23 World Championships. The momentous feat unfolded on Thursday after More narrowly dropped a fiercely contested final 12-13 to Georgia's Koba Karumidze, slipping out of the gold position in the dying seconds of the bout. Earlier in the tournament, More carved a path by becoming the nation's inaugural Greco-Roman finalist on Tuesday. Having previously secured two bronze medals at this level, he now proudly stands as India's sole practitioner in the discipline to boast a multi-medal tally from the global showcase. #U23WorldChampionships #Wrestling #IndianSports #GrecoRoman #VishvajitRamchandraMore #SportsNews https://t.co/lL6g1sC7Se— Diganta Guha (@diganta_guha) October 15, 2026
अन्य भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन
चैंपियनशिप में भाग ले रहे अन्य भारतीय ग्रीको-रोमन पहलवान पदक राउंड तक नहीं पहुंच पाए. चेतन (63 किलोग्राम) प्री-क्वार्टर फाइनल में हार गए जबकि करण कंबोज (87 किलोग्राम) क्वालीफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए. महिला वर्ग में कोमल (59 किलोग्राम) सेमीफाइनल में यूक्रेन की अलीना फिलिपोविच से हार गईं और अब वह कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी. दीक्षा मलिक (76 किलोग्राम) भी कांस्य पदक की दौड़ में बनी हुई हैं, लेकिन मानसी लाठर (68 किलोग्राम) इटली की लौरा गोडिनो से क्वार्टर फाइनल में 9-10 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गईं.
🇮🇳 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐞𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐖𝐫𝐞𝐬𝐭𝐥𝐢𝐧𝐠! Vishvajit Ramchandra More wins a historic silver medal in the Greco-Roman 55kg category at the U23 World Championships in Las Vegas. More narrowly loses 12–13 to Georgia’s Koba Karumidze in the final seconds of the bout, becoming the first Indian wrestler to reach a Greco-Roman final and win silver at the U23 World Championships. #IndianWrestling #U23WorldChampionships #VishvajitMore #Wrestling— All India Radio News (@airnewsalerts) October 15, 2026
ग्रीको रोमन कुश्ती के बारे में...
ग्रीको-रोमन कुश्ती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली कुश्ती की दो प्रमुख शैलियों में से एक है. दूसरी शैली 'फ्रीस्टाइल कुश्ती' है. लेकिन ग्रीको-रोमन कुश्ती में लड़ने के नियम कुछ अलग होते हैं. जैसे इस कुश्ती में पहलवान कमर के नीचे न तो पकड़ बना सकता है और न ही पैरों का इस्तेमाल करके कोई दांव लगा सकते हैं. इसके अलावा इस कुश्ती में पहलवान शरीर के ऊपरी हिस्से (हाथ, छाती, कंधे और धड़) का इस्तमाल करके हमला कर सकते हैं.