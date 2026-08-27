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वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों को इंडिया की अंडर-19 टीम में मिली जहग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में मचाएंगे धमाल

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भारत में तीन वनडे और दो रेड-बॉल मल्टी-डे मैच खेलने वाली है.

वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़
वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 12:45 PM IST

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हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भारत के दौरे पर आने वाली है. जहां उसको तीन वनडे और दो रेड बॉल के मैच खेलने है. वनडे मैच राजकोट में 18, 21 और 23 सितंबर को खेल जाएंगे. जबकि दो रेड-बॉल मल्टी-डे मैच 27-30 सितंबर को राजकोट में और 5-8 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के 'बी' ग्राउंड पर खेले जाएंगे.

इस सीरीज के लिए जूनियर पुरुष चयन समिति इंडिया की अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग और पूर्व कप्तान व हेड कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी शामिल किया गया है.

हालांकि दोनों खिलाड़ियों को तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ही अंडर-19 टीम में चुना गया है. लेकिन वे दोनों लंबे फॉर्मेट के दो मैचों के लिए चुनी गई टीम में शामिल नहीं हैं. लेग-स्पिन ऑलराउंडर आर्यवीर अभी 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने अब तक सिर्फ दो मैच खेले हैं.

वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ जुलाई में श्रीलंका दौरे पर इंडिया अंडर-19 के लिए दो 50-ओवर के मैचों में 101 रन बनाए थे. उस दौरे पर, इंडिया अंडर-19 टीम वनडे सीरीज 2-1 से हार गई थी, लेकिन रेड-बॉल सीरीज 1-0 से जीती थी.

अंडर-19 वनडे टीम की कप्तानी उत्तराखंड के बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी करेंगे और मध्य प्रदेश के बल्लेबाज यशवर्धन चौहान उनके डिप्टी (उप-कप्तान) होंगे. जबकि रेड-बॉल सीरीज के लिए चौहान कप्तान होंगे और रायचंदानी उनके उप-कप्तान होंगे.

वनडे सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम
लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उप-कप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और काव्या पटेल.

रेड बॉल सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम
यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय विश्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, इशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा और आर्यन यादव.

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