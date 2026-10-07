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विराट कोहली का प्रेमानंद महाराज आश्रम विवाद पर आया बड़ा बयान, 5 करोड़ रुपये लेने के दावे को किया खारिज

विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के आश्रम में ( IANS )

Virat Kohli Premanand Maharaj: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज का आश्रम आज कल काफी ज्यादा चर्चे में है. हाल ही में वहां पर एक शिष्य ने अपनी जान ले ली थी, जिसकी जांच अभी तक जारी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर 'फलाहारी महाराज' के नाम से मशहूर दिनेश शर्मा का एक दावा काफी तेजी से फैलने लगा, जिसमे उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर आरोप लगाया था कि 2023 में पहली बार आश्रम आने के लिए विराट कोहली को पांच करोड़ रुपये दिए गए थे.

विराट कोहली ने क्या कहा?

अब इस आरोप पर विराट कोहली के प्रवक्ता की तरफ से बुधवार को बयान जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने 5 करोड़ रुपये लेने के आरोप को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया है. कोहली के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया, 'हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि विराट कोहली के बारे में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावे पूरी तरह गलत, बेबुनियाद और तथ्यों के लिहाज से गलत हैं. विराट कोहली, महाराज जी के प्रति अपनी गहरी आस्था और सम्मान के कारण ही प्रेमानंद महाराज जी से मिलने जाते हैं. हम इन दावों का पुरजोर खंडन करते हैं और मीडिया से आग्रह करते हैं कि वे ऐसी खबरों या बयानों को चलाने से पहले पूरी सावधानी बरतें, तथ्यों की जांच करें और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें.'