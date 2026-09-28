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एक शतक और 10 बड़े रिकॉर्ड, किंग कोहली ने पॉन्टिंग और सचिन को तोड़ा रिकॉड

Virat Kohli ODI Records: तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का शानदार शतक अब खेल जगत में चर्चा का विषय बना गया है. इस मैच में उन्होंने विरोधी गेंदबाजों पर छक्कों की बौछार कर दी, जो उनके आम तौर पर खेले जाने वाले अंदाज से अलग था. 296 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से नाबाद 139 रन बनाए. जिसमें 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे. जो कि वनडे में एक पारी विराट द्वारा लगाया गया सबसे ज्यादा छक्का है. इस एक पारी से विराट ने 10 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

अपने करियर में पहली बार विराट कोहली ने पहली बार अपने करियर में एक ही वनडे मैच में 9 छक्के लगाए. इससे पहले, उन्होंने 2016 में इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में 8 छक्के लगाए थे.

तीसरा सबसे तेज शतक विराट कोहली ने इस मैच में 74 गेंदों में शतक लगाया. वनडे क्रिकेट में यह उनका तीसरा सबसे तेज शतक है. इससे पहले, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 और 61 गेंदों में वनडे शतक लगाए थे.

10वां शतक यह वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली का 10वां शतक है. श्रीलंका के बाद, उन्होंने इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. कोहली ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ भी अपना 10वां वनडे शतक लगाया था. किसी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड अब उनके नाम है.

लिस्ट A क्रिकेट में विराट कोहली का 60वां शतक (IANS)

7000 रन

कोहली घरेलू मैदान पर वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए है. घरेलू मैदान पर वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट, सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर हैं. सचिन ने अपने 23 साल के करियर में भारत के लिए 164 वनडे मैच खेले और 6,976 रन बनाए.

लिस्ट A क्रिकेट में रिकॉर्ड

विराट कोहली ने अब लिस्ट A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सचिन ने लिस्ट A क्रिकेट में 60 शतक लगाए हैं. सचिन और कोहली के बाद इंग्लैंड के ग्राहम गूच (44 शतक) तीसरे नंबर पर हैं.

पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. विराट भारत के लिए 112 वनडे मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत में शामिल रहे. जबकि पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए 111 मैचों में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत में शामिल हुए

सबसे तेज 15,000 वनडे रन

विराट कोहली इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 15,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. कोहली ने सिर्फ 303 पारियों और 15,950 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जबकि सचिन को 15,000 रन पूरे करने में 377 पारियां और 17,528 गेंदें लगी थीं.

15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. सचिन तेंदुलकर और कोहली के अलावा, किसी और खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट में 15,000 रन का आंकड़ा पार नहीं किया है. सचिन ने 463 वनडे मैच खेले और 18,426 रन बनाए, जबकि कोहली ने 315 वनडे मैचों में 15,080 रन बनाए हैं.

भारत में 42वां इंटरनेशनल शतक

यह भारतीय जमीन पर विराट कोहली का 42वां इंटरनेशनल शतक है. इसके साथ कोहली ने घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. सचिन ने भारत में 313 पारियों में 42 शतक लगाए थे.

किसी एक गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ के खिलाफ भी एक रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने जोसेफ की गेंदों पर 53 रन बनाए. इस मैच में कोहली ने जोसेफ की गेंदबाजी पर कुल 53 रन बनाए. यह किसी वनडे मैच में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं.

वनडे में किसी एक गेंदबाज के खिलाफ कोहली के सबसे ज्यादा रन