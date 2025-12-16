ETV Bharat / sports

प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, पत्नी अनुष्का शर्मा संग लिया आर्शीवाद

वृंदावव पहुंचने विराट कोहली इससे पहले वे जनवरी में अपने बच्चों के साथ वृंदावन गए थे. ये उनकी तीसरी यात्रा है. जब महाराज जी बोल रहे थे, तो भावुक दिख रही अनुष्का ध्यान से सुन रही थीं. उन्होंने उन्हें सलाह दी, 'अपने काम को सेवा समझें, गंभीरता से जिएं, विनम्र रहें, और भगवान के नाम का जाप करें. सर्वशक्तिमान की एक झलक पाने की गहरी इच्छा होनी चाहिए. उसे देखने की लालसा होनी चाहिए'.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इससे पहले कोहली जब 2022-23 में बुरे दौर से गुजर रहे थे. उस वक्त वो अपने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन गए थे. अब एक बार फिर से विराट कोहली वहां पहुंच चुके हैं. विराट कोहली आश्रम श्री हित राधा केली कुंज, वराह घाट में प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे इस दौरान उन्होंने महाराज जी के साथ खास आध्यात्मिक बातचीत की.

अनुष्का ने महाराज जी से की बात

कोहली ने हर बात पर सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि महाराज जी ने आगे कहा कि, किसी को यह भावना विकसित करनी चाहिए कि सभी सांसारिक सुख पहले ही मिल चुके हैं और अब केवल भगवान की इच्छा है, और एक बार ऐसा हो जाने पर, सभी सुख उनके चरणों में होते हैं. अनुष्का ने जवाब दिया, 'हम आपके हैं, महाराज जी'. इस पर, उन्होंने जवाब दिया, 'हम सब श्री जी के हैं. हम उनकी दिव्य सुरक्षा में रहते हैं. हम सब उनके बच्चे हैं'.

शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं विराट

टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोनों से संन्यास लेने के बाद कोहली वनडे टीम के सक्रिय सदस्य हैं. अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद, कोहली ने 74 रन की नाबाद पारी खेलकर वापसी की, जिससे भारत ने नौ विकेट से मैच जीत लिया. इसके बाद दिल्ली के क्रिकेटर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. पहले और दूसरे ODI में लगातार दो शतक बनाए, और तीसरे ODI में 65 रन की नाबाद पारी के साथ शानदार अंत किया, जिससे मेन इन ब्लू ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली. अब विराट विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे.