ETV Bharat / sports

भगवान की शरण में पहुंचे विराट कोहली, प्राचीन मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें वीडियो

Virat Kohli visit temple: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शानदार प्रदर्शन के बाद विशाखापट्टनम के मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने पहुंचे.

Virat Kohli visit Simhachalam temple Visakhapatnam Andhra Pradesh
विराट कोहली (ians)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्ले के साथ आग उगल रहे हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगा दिया है. इस सीरीज में किंग कोहली ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया. वो तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अब इस सीरीज में धमाल मचाने के बाद विराट कोहली भगवान की शरण में पहुंच गए हैं.

भारत ने तीसरा वनडे मैच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खेला, जहां भारत ने 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में भारत की ओर से विराट कोहली ने 45 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्कों के साथ 65 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली.

भगवान की शरण में पहुंचे विराट कोहली
विशाखापट्टनम में टीम को जीत दिलाने के बाद विराट कोहली वहां के सबसे प्राचीन सिंहाचलम मंदिर पहुंचे, जहां पर विराट कोहली ने पूजा-अर्चना की और भगवान की आरती की. सिंहाचलम मंदिर पहुंचने का विराट कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विराट व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैं.

इसके साथ ही उनके हाथों में फूल माला और पूजा की थाली भी दिख रही है. विराट कोहली के इस वीडियो को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर उनकी वीडियो पर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. विराट का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है. विराट को इससे पहले भी प्रेमानंद जी महाराज और नीम करौली बाबा के दर पर पूजा-अर्चना करते हुए देखा गया है.

विराट ने पूरी सीरीज में बिखेरा जलवा
इस सीरीज का पहला मैच रांची में खेला गया था, जहां विराट ने 120 बॉल में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया. इसके बाद दूसरा मैच रायपुर में हुआ, जहां विराट ने 93 बॉल में 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 102 रनों की पारी खेली. तीसरे वनडे में भी उनके पास शतक लगाने का मौका था लेकिन बोर्ड पर लगे रन कम थे, जिसके चलते वो सिर्फ 65 रन नाबाद बना पाए और लगातार 3 मैचों में तीसरा वनडे शतक लगाने से चूक गए.

सिंहाचलम मंदिर को श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है. ये मंदिर पहाड़ियों में स्थित एक हिन्दू मन्दिर है. यह 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान विष्णु के "वराह नरसिंह" रूप को समर्पित है.

ये खबर भी पढ़ें : भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा, रोहित ने रचा इतिहास, यशस्वी-विराट ने बिखेरा जलवा

TAGGED:

VIRAT VISIT SIMHACHALAM TEMPLE
VIRAT KOHLI
SIMHACHALAM TEMPLE
INDIA BEAT SOUTH AFRICA
VIRAT KOHLI IN SIMHACHALAM TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.