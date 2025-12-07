ETV Bharat / sports

भगवान की शरण में पहुंचे विराट कोहली, प्राचीन मंदिर में की पूजा-अर्चना, देखें वीडियो

विराट कोहली ( ians )

हैदराबाद: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बल्ले के साथ आग उगल रहे हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रनों का अंबार लगा दिया है. इस सीरीज में किंग कोहली ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया. वो तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. अब इस सीरीज में धमाल मचाने के बाद विराट कोहली भगवान की शरण में पहुंच गए हैं. भारत ने तीसरा वनडे मैच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में खेला, जहां भारत ने 270 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में भारत की ओर से विराट कोहली ने 45 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्कों के साथ 65 रनों की पारी खेली. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. भगवान की शरण में पहुंचे विराट कोहली

विशाखापट्टनम में टीम को जीत दिलाने के बाद विराट कोहली वहां के सबसे प्राचीन सिंहाचलम मंदिर पहुंचे, जहां पर विराट कोहली ने पूजा-अर्चना की और भगवान की आरती की. सिंहाचलम मंदिर पहुंचने का विराट कोहली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विराट व्हाइट कलर की टी-शर्ट पहने हुए हैं.