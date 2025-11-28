ETV Bharat / sports

लंदन से आते ही धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे विराट कोहली, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोला राज

हैदराबाद: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत से लंदन शिफ्ट हो गए हैं. वो अब भारत में नहीं रहते हैं, ऐसे में इंडिया में उनका आना कम ही होता है. कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वो भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में जब भारत में कोई वनडे सीरीज खेली जाती है, तभी उनका अपने देश आना हो पाता है.

अब 30 नवंबर से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाला है. इस सीरीज के लिए विराट कोहली भारत आ चुके हैं. उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया और अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट में 2-0 से मिली हार का बदला लेने के लिए वनडे में कमर भी कस ली है. उससे पहले कोहली एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं.

धोनी से मिलने पहुंचे विराट कोहली

विराट कोहली अपने पुराने कप्तान जिनकी कप्तानी में उन्होंने भारत के लिए अपना डेब्यू किया. उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए. ये कप्तान कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है. रांची में धोनी का घर है. भारतीय टीम अपना पहला वनडे मैच रांची में खेलने वाली हैं.