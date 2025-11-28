लंदन से आते ही धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे विराट कोहली, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोला राज
Virat Kohli meet MS Dhoni: भारत रांची में दक्षिण अफ्रीका से वनडे मैच खेलने वाला है. उससे पहले विराट धोनी से मिलने के लिए पहुंचे.
Published : November 28, 2025 at 11:13 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 11:19 AM IST
हैदराबाद: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भारत से लंदन शिफ्ट हो गए हैं. वो अब भारत में नहीं रहते हैं, ऐसे में इंडिया में उनका आना कम ही होता है. कोहली टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब वो भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में जब भारत में कोई वनडे सीरीज खेली जाती है, तभी उनका अपने देश आना हो पाता है.
अब 30 नवंबर से टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाला है. इस सीरीज के लिए विराट कोहली भारत आ चुके हैं. उन्होंने अभ्यास भी शुरू कर दिया और अफ्रीका से टेस्ट क्रिकेट में 2-0 से मिली हार का बदला लेने के लिए वनडे में कमर भी कस ली है. उससे पहले कोहली एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं.
धोनी से मिलने पहुंचे विराट कोहली
विराट कोहली अपने पुराने कप्तान जिनकी कप्तानी में उन्होंने भारत के लिए अपना डेब्यू किया. उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए. ये कप्तान कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है. रांची में धोनी का घर है. भारतीय टीम अपना पहला वनडे मैच रांची में खेलने वाली हैं.
ऐसे में विराट कोहली को अपने पुराने साथी धोनी से मिलने का मौका मिला. टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो धोनी को अपना गुरु मानते हैं. वो कोहली के साथ धोनी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे. कोहली और धोनी की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में विराट कोहली धोनी के साथ कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. धोनी खुद कार को ड्राइव कर रहे हैं. इस दौरान विराट अपना फोन चलाते हुए दिखा दे रहे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों के साथ पुलिस कर्मचारी भी दिखाई दिए, जो उनकी सुरक्षा के लिए साथ मौजूद थे.
विराट कोहली का बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में खामोश रहा था. इसके बाद अंतिम मैच में कोहली के बल्ले से रन आए थे. अब वो दक्षिण अफ्रीका के सामने अपने घरेलू मैदानों पर रन बनाते हुए नजर आएंगे.