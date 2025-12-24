विराट कोहली ने एक रन बनाकर रचा इतिहास, लिस्ट 'A' में 16 हजार रन बनाने वाले बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज
Virat Kohli List A runs: विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी पर विराट कोहली ने 16,000 लिस्ट ए रन पूरे करके इतिहास रच दिया.
Published : December 24, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 4:14 PM IST
Virat Kohli List A runs: विराट कोहली ने एक बार फिर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है, उन्होंने बुधवार 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करते हुए 16,000 लिस्ट ए रन का शानदार मील का पत्थर हासिल किया. बता दें कि लिस्ट ए मैच में वनडे इंटरनेशनल और घरेलू वनडे मैच शामिल होते हैं.
विराट कोहली बने दूसरे भारतीय बल्लेबाज
कोहली ने ये उपलब्धि बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आंध्र प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की तरफ से खेलते हुए हासिल की. इसके साथ ही लिस्ट ए में विराट कोहली 16,000 रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए.
𝗠𝗮𝗷𝗼𝗿 𝗺𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲! 🫡— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 24, 2025
Yet another record to Virat Kohli's name, en route to a fabulous century for Delhi against Andhra in the Vijay Hazare Trophy 👏🔝#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/UG1GHytMuC
वर्ल्ड का 9वां बल्लेबाज
विराट ने ये 16,000 लिस्ट ए रन केवल 343 मैचों में पूरे किए हैं. जिसके साथ वह अब यह उपलब्धि हासिल करने वाले कुल नौवें बल्लेबाज हैं, जिनमें ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, तेंदुलकर, कुमार संगकारा, सर विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, गॉर्डन ग्रीनिज और सनथ जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. खास बात ये है कि 16,000 लिस्ट ए रन बनाने वाले इन सभी खिलाड़ियों में कोहली का औसत सबसे ज्यादा, 57.34 है.
वनडे में कोहली का प्रदर्शन
308 वनडे में कोहली ने 58.46 की औसत से 14,557 रन बनाए हैं और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 53 शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है. वह 14,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी हैं.
लिस्ट ए में कोहली बनाम सचिन
अपने इस शानदार करियर के बावजूद, कोहली अभी भी लिस्ट ए क्रिकेट में तेंदुलकर से रन और शतक के मामले में पीछे हैं. जहां सचिन के नाम लिस्ट ए में 60 शतकों के साथ कुल 21,999 रन हैं वहीं विराट के नाम 58 लिस्ट ए शतकों के साथ 16 हजार रन बना चुके हैं.
THE VIRAT KOHLI CENTURY MOMENT.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025
- 58th in List A cricket by the King. (Shashank Kishore).
pic.twitter.com/jo7UjmFkWs
दिल्ली बनाम आंध्र प्रदेश विजय हजारे मैच
मैच की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए जबकि दिल्ली ने खबर लिखे जाने तक 30 ओवर में 2 विकेट खोकर 245 रन बना लिए हैं. कोहली 118 रन और नितीश राणा 51 रन बनाकर खेल रहे हैं.