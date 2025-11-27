IND vs SA ODI: विराट, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने नेट पर जमकर बहाया पसीना, भारत–दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले रांची में बढ़ा रोमांच

ETV Bharat / sports

रांची: 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर राजधानी पूरी तरह क्रिकेटमय हो चुकी है. शहर में पिछले दो दिनों से तैयारी, सुरक्षा, खिलाड़ियों का आगमन और दर्शकों का उत्साह, सब मिलकर एक बड़े क्रिकेट उत्सव का माहौल बना रहे हैं.

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ी आज रांची पहुंच जाएंगे. भारत और दक्षिण अफ्रीका की दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी गुरुवार को रांची पहुंच जाएंगे. हालांकि टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी पहले ही रांची पहुंच चुके हैं, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा शामिल हैं. इनके आने के साथ ही स्टेडियम के आसपास भीड़ बढ़ने लगी है. कई प्रशंसक सुबह से नॉर्थ गेट के बाहर खड़े होकर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने का इंतजार करते दिखे.

जानकारी देते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

विराट-रोहित को देखने उमड़ी भीड़

बुधवार को जब विराट कोहली और रोहित शर्मा JSCA स्टेडियम पहुंचे, तो नॉर्थ गेट पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने मोबाइल कैमरों में इन पलों को कैद किया. कई प्रशंसक तो दूर-दूर से सिर्फ खिलाड़ियों को देखने ही आए थे. हैदराबाद, नवादा और बिहार शरीफ से पहुंचे कुछ फैंस ने बताया कि वे टिकट लेने आए थे, लेकिन भारी मांग के कारण टिकट समय से पहले ही खत्म हो गए. एक फैन ने कहा टिकट तो नहीं मिला, लेकिन आज विराट और रोहित को नजदीक से देख लिया, मन खुश हो गया.

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

स्टेडियम के बाहर उत्सव जैसा माहौल

रांची का JSCA स्टेडियम इन दिनों उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है. दुकानों पर टीम इंडिया के झंडे, जर्सी और पोस्टर बिक रहे हैं. शाम होते-होते स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ और बढ़ जाती है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सभी में मैच को लेकर रोमांच साफ दिख रहा है.

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

मैच के मद्देनजर स्टेडियम और आसपास के इलाकों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार गेटों पर निगरानी रख रही हैं. VIP मूवमेंट और खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंट्री और एग्जिट रूट को पहले ही क्लियर कर लिया गया है.

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

प्रैक्टिस सेशन

JSCA स्टेडियम को मैच के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है. मैदान की पिच से लेकर खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम और मीडिया एरिया तक सभी जगह अंतिम दौर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आज दोनों टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और अन्य खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया.

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर अभ्यास किया. विराट कोहली ने बैटिंग पिच पर पसीना बहाया. और प्रैक्टिस सेशन पूरा किया. जबकि तिलक वर्मा ने नेट्स पर काफी समय गेंदबाजी अभ्यास में बिताया. अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने भी अपनी रफ्तार और लाइन-लेंथ पर जमकर मेहनत की जबकि रोहित शर्मा ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की.

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

दर्शकों में रोमांच, मैच का इंतजार चरम पर

मैच के लिए टिकट बिक चुके हैं और पूरा स्टेडियम हाउसफुल रहने की संभावना है. रांची के क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हैं. शहर में चर्चा सिर्फ एक ही है - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और विराट–रोहित की बल्लेबाजी.

रांची में क्रिकेट का यह त्योहार 30 नवंबर को अपने चरम पर होगा, जब पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी—इंडिया… इंडिया…

India South Africa ODI match
अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

