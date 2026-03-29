IPL 2026: विराट कोहली ने रचा इतिहास, शोएब मलिक और रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे
किंग कोहली ने IPL 2026 के पहले ही मैच में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं.
Published : March 29, 2026 at 3:14 PM IST
Virat kohli IPL Records: RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2026 के पहले मैच में अर्धशतक लगाकर सबको प्रभावित किया. इसके साथ ही, RCB ने सनराइजर्स के खिलाफ 202 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया.
कुल मिलाकर, विराट ने इस मैच में 38 गेंदों पर 69 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान, RCB के इस स्टार खिलाड़ी ने कई दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम किए. आइए जानते हैं कि वे रिकॉर्ड कौन से हैं?
चेस मास्टर कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड
इस मैच के साथ, विराट कोहली ने IPL में लक्ष्य का पीछा करते हुए (चेज में) 4000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. अपनी इस शानदार पारी के साथ, विराट ने अब तक IPL में चेज करते हुए कुल 4027 रन बनाए हैं. कोई भी अन्य बल्लेबाज अभी तक 4000 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है. इस सूची में डेविड वॉर्नर (3285 रन) दूसरे स्थान पर हैं.
IPL में चेस करते समय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
- 4027 - विराट कोहली
- 3285 - डेविड वॉर्नर
- 3238 - रोहित शर्मा
कोहली ने शोएब मलिक को पछाड़ा
कोहली ने इस मैच में एक और दुर्लभ उपलब्धि हासिल की, वे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी बन गए. अब तक, विराट ने 415 मैचों में कुल 13,581रन बनाए हैं. इस क्रम में, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक को पीछे छोड़ दिया. शोएब ने 557 मैचों में 13,571 रन बनाए थे. वहीं, वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल 14,562 रनों (463 मैचों) के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं.
Caption for this graphic is the headline of this static! 😌😎#TATAIPL 2026 👉 #MIvKKR | SUN, 29th MAR, 6.30 PM pic.twitter.com/303R4saiYP— Star Sports (@StarSportsIndia) March 28, 2026
टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर
- क्रिस गेल - वेस्टइंडीज - 463 मैच - 14,562 रन
- कीरोन पोलार्ड - वेस्टइंडीज - 735 मैच - 14,482 रन
- एलेक्स हेल्स - इंग्लैंड - 528 मैच - 14,449 रन
- डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया - 433 मैच - 14,063 रन
- जोस बटलर - इंग्लैंड - 493 मैच - 13,845 रन
- विराट कोहली - भारत - 415 मैच - 13,581 रन
- शोएब मलिक - पाकिस्तान - 557 मैच - 13,571 रन
- जेम्स विंस - इंग्लैंड - 470 मैच - 13,102 रन
- क्विंटन डी कॉक - दक्षिण अफ्रीका - 439 मैच - 12,322 रन
- रोहित शर्मा - भारत - 463 मैच - 12,248 रन
कोहली ने रोहित को भी पछाड़ा
विराट ने मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज़ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. कोहली ने IPL में चेज करते हुए किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर एक अनोखी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 1288 रन बनाकर इस लिस्ट में टॉप पर जगह बनाई. ऐसा करके, उन्होंने रोहित शर्मा (वानखेड़े स्टेडियम में 1265 रन) को पीछे छोड़ दिया.
बता दें कि यह विराट का 64वां IPL अर्धशतक है. विराट पहले से ही इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर टॉप पर हैं, और उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को और बेहतर बनाया है. विराट ने IPL के 268 मैचों में 64 अर्धशतक बनाए हैं. डेविड वॉर्नर (62) इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं.