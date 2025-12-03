ETV Bharat / sports

Virat Kohli की 15 साल बाद इस टूर्नामेंट में होगी वापसी, BCCI की जिद के आगे झुका स्टार क्रिकेटर

Virat Kohli in Vijay Hazare Trophy: विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी मैचों के लिए अपनी उपलब्धता कन्फर्म कर दी है.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI द्वारा स्टार भारतीय जोड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू सर्किट में खेलने के निर्देश देने की खबरों के बाद, विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में खेलने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) प्रेसिडेंट रोहन जेटली को बताया है कि वह 24 दिसंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

रोहन जेटली ने पीटीआई से कहा, 'उन्होंने (विराट कोहली) विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर दी है. वह कितने गेम खेलेंगे, यह अभी साफ नहीं है. लेकिन उनके टीम में होने से दिल्ली ड्रेसिंग रूम को बहुत मदद मिलेगा.'

15 साल बाद विराट की वापसी
अगर विराट कोहली ये मैच खेलने मैदान में उतरते हैं तो वो 15 साल के लंबे गैप के बाद इस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे. कोहली आखिरी बार फरवरी 2010 में सर्विसेज के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखे थे. उस समय, उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करते हुए बल्ले से कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए और 8 गेंदों में केवल 16 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, दिल्ली ने 311 रन बनाए और सर्विसेज को 198 रनों पर ऑलआउट करके 113 रनों से मैच जीत लिया था.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)

विजय हजारे ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या है?
बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी भारत का प्रमुख लिस्ट ए वनडे टूर्नामेंट है. देश के सभी राज्यों, जोन और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेती हैं. रणजी ट्रॉफी की तरह, यह भी खिलाड़ियों को फॉर्म और फिटनेस हासिल करने का मौका देता है. अंतरराष्ट्रीय लेवल के सीनियर खिलाड़ी आमतौर पर इस टूर्नामेंट में तभी खेलते हैं जब उनका कार्यक्रम अनुमति देता है. लेकिन अब, 2027 विश्व कप के लिए, बीसीसीआई स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर भी क्रिकेट खेलने होंगे.

दिल्ली की तरफ से खेलेंगे कोहली
विराट कोहली इस टूर्नामेंट में दिल्ली की तरफ से खेलेंगे और दिल्ली विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में अपना पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलेगी. दिल्ली को ग्रुप डी में आंध्र, गुजरात, सौराष्ट्र, ओडिशा, सर्विसेज, रेलवे और हरियाणा के साथ रखा गया है. फाइनल समेत नॉकआउट मैच BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेले जाएंगे. अगर दिल्ली टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है तो कोहली नॉकआउट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वह अगले साल 11 से 18 जनवरी के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलेंगे.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)

टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर होने के बाद 37 विराट कोहली अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. फिलहाल वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं. कोहली ने सीरीज के पहले मैच में अपना 52वां वनडे शतक बनाया. जिसकी भारत सीरीज में 1-0 से आगे है. सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें

रोहित-विराट आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी में कब खेले थे और कैसा था उनका प्रदर्शन ?

शतकों का शतक! क्या कोहली सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, जानिए पूरा समीकरण

TAGGED:

VIRAT KOHLI VIJAY HAZARE TROPHY
VIRAT KOHLI LATEST NEWS
विजय हजारे ट्रॉफी
विराट कोहली घरेलू क्रिकेट
VIRAT KOHLI VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.