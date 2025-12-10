विराट कोहली ने रैंकिंग में बिखेरा जलवा, रोहित के बाद दूसरे स्थान पर किया कब्जा, कुलदीप भी चमके
ICC ODI Ranking: विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम मिला है, वो रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
Published : December 10, 2025 at 4:53 PM IST
हैदराबाद: आईसीसी की ताजा रैंकिंग सामने आई है. वनडे रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपना जलवा बिखेरा है. विराट ने 2 नंबर की छलांग लाकर आईसीसी मेंस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को पीछे छोड़ते हुए ये स्थान हासिल किया है.
विराट कोहली ने रैंकिंग में मचाया धमाल
इस समय विराट कोहली के 773 रेटिंग प्वाइंट्स है. वो दूसरे स्थान पर हैं, जबकि डेरिल मिशेल 766 प्वाइंट्स के साथ एक स्थान नीचे खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गए हैं. आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रोहित शर्मा का कब्जा है. रोहित 781 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं. रोहित ने लंबे समय से टॉप पर कब्जा किया हुआ है.
Quality performances across formats have translated into fresh gains in the latest ICC Men’s Player Rankings 💪— ICC (@ICC) December 10, 2025
Read more 👇https://t.co/NePL14NTcD
शानदार प्रदर्शन का मिला विराट को इनाम
विराट कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया इनाम मिला है. कोहली ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया. इस पूरी सीरीज में विराट कोहली ने 3 पारियों में 302 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 151.00 का रहा है. कोहली ने 135, 102 और 65 रनों की पारी खेली.
कोहली ने अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन गंवाने के बाद से वनडे बल्लेबाजों में यह पोजीशन हासिल नहीं की है, लेकिन अब वो नंबर एक की पोजीशन के पास पहुंच चुके हैं. भारत के अगले वनडे मैच 11 जनवरी से घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे. जहां विराट तीन मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.
𝘾𝙤𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙞𝙛𝙞𝙚𝙙 👑— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Virat Kohli raises the bar yet again! 📈
One word to describe his performance this series? ✍️#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/rxUODgANN6
कुलदीप यादव ने भी बिखेरा जलवा
कुलदीप यादव को वनडे बॉलिंग रैंकिंग में तीन स्थानों का फायदा हुआ है. कुलदीप अब 655 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं. वो राशिद खान (710) और जोफ्रा आर्चर (670) से पीछे हैं. उनके पास भी नंबर एक का स्थान हासिल करने का आने वाले समय में मौका होगा.