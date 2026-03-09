'आपके लिए बहुत खुश हूं, चेट्टा...' कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात
Virat Kohli praises Sanju Samson: विराट कोहली ने संजू सैमसन की तारीफ की. संजू टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे.
Published : March 9, 2026 at 7:34 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 7:42 PM IST
Virat Kohli on Sanju Samson: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जीत में संजू सैमसन के शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की. सैमसन ने फाइनल मैच में 89 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनकी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी फिफ्टी थी. इसके साथ वो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज भी बन गए. इससे पहले ये कारनामा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और भारत के विराट कोहली अंजाम दे चुके हैं.
सैमसन, जो टूर्नामेंट के शुरुआत में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में फिट नहीं हो पा रहे थे. लेकिन अभिषेक के आउट ऑफ फॉर्म होने और ओपनिंग जोड़ी को राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सैमसन को तीन मैच बाद टीम में शामिल किया गया.
321 runs in just 5 innings at an average of 80.2! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
Sanju Samson, what a champion player! 💪#T20WorldCup #INDvNZ pic.twitter.com/mqKZhZAFME
जिसके बाद सैमसन उन्होंने लगातार तीन मैचों में हाफ-सेंचुरी लगाईं, जिससे भारत टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार से वापसी करते हुए T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक तीसरा टाइटल जीता. इसके साथ भारत लगातार दो टाइटल जीतने वाला और बतौर होस्ट ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश भी बन गया.
कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात
इस ऐतिहासिक जीत में सैमसन ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 5 मैच में तीन अर्धशतक के साथ कुल 321 रन बनाए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया. इस शानदार प्रदर्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है. इसी क्रम में विराट कोहली ने रविवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके योगदान को हाईलाइट किया.
कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा हकदार संजू सैमसन का यह टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा. आपने तब परफॉर्म किया जब यह सबसे ज्यादा जरूरी था. आपके लिए बहुत खुश हूं, चेट्टा.' उन्होंने इस स्टोरी के साथ ICC का एक पोस्टर भी शेयर किया था जिसमें सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताया गया था.
संजू की तीन शानदार पारी
सैमसन सच में भारत के लिए इस कैंपेन के स्टार साबित हुए. उन्होंने सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के करो या मरो वाले मैच में शानदार नाबाद 97 रन बनाकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया.
फिर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाए, जिससे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के 253/7 के बड़े स्कोर की नींव रखी गई, जिसमें भारत सात रन से जीता.
केरल के 35 साल के सैमसन ने फाइनल में फिर से ऐसा ही किया, 89 रन बनाकर टॉप स्कोरिंग की और भारत को न्यूजीलैंड के सामने बड़ा टोटल बनाने में मदद की. इस मैच को भारत ने 96 रन से अपने नाम करके इतिहास रच दिया.