ETV Bharat / sports

'आपके लिए बहुत खुश हूं, चेट्टा...' कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात

Virat Kohli praises Sanju Samson: विराट कोहली ने संजू सैमसन की तारीफ की. संजू टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे.

संजू सैमसन
संजू सैमसन (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 9, 2026 at 7:34 PM IST

|

Updated : March 9, 2026 at 7:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Virat Kohli on Sanju Samson: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जीत में संजू सैमसन के शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की. सैमसन ने फाइनल मैच में 89 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनकी टूर्नामेंट में लगातार तीसरी फिफ्टी थी. इसके साथ वो टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज भी बन गए. इससे पहले ये कारनामा पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी और भारत के विराट कोहली अंजाम दे चुके हैं.

सैमसन, जो टूर्नामेंट के शुरुआत में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में फिट नहीं हो पा रहे थे. लेकिन अभिषेक के आउट ऑफ फॉर्म होने और ओपनिंग जोड़ी को राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सैमसन को तीन मैच बाद टीम में शामिल किया गया.

जिसके बाद सैमसन उन्होंने लगातार तीन मैचों में हाफ-सेंचुरी लगाईं, जिससे भारत टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार से वापसी करते हुए T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक तीसरा टाइटल जीता. इसके साथ भारत लगातार दो टाइटल जीतने वाला और बतौर होस्ट ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश भी बन गया.

कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात
इस ऐतिहासिक जीत में सैमसन ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 5 मैच में तीन अर्धशतक के साथ कुल 321 रन बनाए, जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड दिया गया. इस शानदार प्रदर्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है. इसी क्रम में विराट कोहली ने रविवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके योगदान को हाईलाइट किया.

कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा हकदार संजू सैमसन का यह टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा. आपने तब परफॉर्म किया जब यह सबसे ज्यादा जरूरी था. आपके लिए बहुत खुश हूं, चेट्टा.' उन्होंने इस स्टोरी के साथ ICC का एक पोस्टर भी शेयर किया था जिसमें सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताया गया था.

कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात
कोहली ने संजू के लिए लिखी ये बात (Kohli Instagram Story)

संजू की तीन शानदार पारी
सैमसन सच में भारत के लिए इस कैंपेन के स्टार साबित हुए. उन्होंने सबसे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के करो या मरो वाले मैच में शानदार नाबाद 97 रन बनाकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया.

फिर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रन बनाए, जिससे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत के 253/7 के बड़े स्कोर की नींव रखी गई, जिसमें भारत सात रन से जीता.

केरल के 35 साल के सैमसन ने फाइनल में फिर से ऐसा ही किया, 89 रन बनाकर टॉप स्कोरिंग की और भारत को न्यूजीलैंड के सामने बड़ा टोटल बनाने में मदद की. इस मैच को भारत ने 96 रन से अपने नाम करके इतिहास रच दिया.

ये भी पढ़ें

गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट इन दो लोगों को दिया, जानें हेड कोच ने मैच के बाद क्या कहा?

धोनी की पोस्ट पर गंभीर का आया रिएक्शन, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूर्व कप्तान ने बोली थी बड़ी बात

धोनी से सूर्या तक, यहां देखें टी20 वर्ल्ड कप विजेताओं की पूरी लिस्ट, इंडिया के नाम दर्ज हुई खास उपलब्धि

Last Updated : March 9, 2026 at 7:42 PM IST

TAGGED:

VIRAT KOHLI ON SANJU SAMSON
SAMSON PLAYER OF THE TOURNAMENT
SANJU SAMSON T20 WORLD CUP 2026
विराट कोहली संजू सैमसन
VIRAT KOHLI PRAISES SANJU SAMSON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.