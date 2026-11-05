विराट कोहली ने 43 रनों की पारी को बताया अपनी सबसे अच्छी वनडे पारी, जानें उस पारी में क्या है खास?
Virat Kohli best ODI innings: विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में खेली गई 43 रनों की पारी को 'सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी' चुना.
Published : November 5, 2026 at 1:27 PM IST
Virat Kohli Birthday: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज, 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. जिस एज में बड़े से बड़े सुपर स्टार रिटायर हो जाते हैं उस एज में कोहली अभी भी क्रिकेट फैंस के धड़कन बने हुए हैं. हालांकि वो अब सिर्फ क्रिकेट का एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. फिलहाल वो न्यूजीलैंड में हैं, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है.
किंग, रन मशीन और चेज मास्टर जैसे नामों से मशहूर विराट कोहली ने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड तोड़ और मैच जिताओं पारियां खेली हैं. जिसको देखकर कोहली का आलोचक भी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाता है. वनडे में उनकी पारियों में श्रीलंक के खिलाफ ऑस्ट्रेलिय में खेली गई 133 रनों की दमदार पारी भी शामिल है, जबक लसिथ मलिंग अपने पीक पर थे. इसके अलावा 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की भी पारी शामिल है. लेकिन कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 34 गेंदों में 43 रनों की अपनी पारी को 'सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी' के रूप में चुना है.
Birthday special! 😍 Over the years, #ViratKohli has played countless iconic innings, but which one comes out on top? Find out! 📹 Watch him soon in #INDvSL 3-match ODI series 👉 Starts 13th DEC https://t.co/ookEDInLNc— Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2026
43 रनों की पारी में खास क्या है?
कोहली की ये पारी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के फाइनल में आई थी. एजबेस्टन में बारिश से प्रभावित मैच को 20-20 ओवर का कर दिया गया था. भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा और लगातार विकेट गिरने लगे. कोहली 19/1 के स्कोर पर बैटिंग करने आए. उन्होंने शिखर धवन (31 रन) के साथ 41 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई और उसके स्कोर 66/5 हो गया. लेकिन उस टाइम कोहली क्रीज पर डटे रहे और 19वें ओवर में आउट हुए. उन्होंने 34 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था. आखिर में रवींद्र जडेजा के 33 रनों की मदद से भारत ने कुल 129/7 का स्कोर खड़ा किया. उसके बाद भारत ने 5 रनों से जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम कर लिया.
कई पारियों को चुनने का विकल्प था
दरअसल कोहली के 38वें जन्मदिन पर स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें उनके सामने अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारियों को चुनने के लिए कई विकल्प दिए गए, जिनमें 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन, 2012 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 133 रन, और 2023 वर्ल्ड कप के लीग चरण में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 85 रनों की महत्वपूर्ण पारी शामिल थी.