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विराट कोहली ने 43 रनों की पारी को बताया अपनी सबसे अच्छी वनडे पारी, जानें उस पारी में क्या है खास?

विराट कोहली ने 43 रनों की पारी को बताया अपनी सबसे अच्छी वनडे पारी ( IANS )

Virat Kohli Birthday: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आज, 5 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. जिस एज में बड़े से बड़े सुपर स्टार रिटायर हो जाते हैं उस एज में कोहली अभी भी क्रिकेट फैंस के धड़कन बने हुए हैं. हालांकि वो अब सिर्फ क्रिकेट का एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. फिलहाल वो न्यूजीलैंड में हैं, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है.