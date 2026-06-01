'मैं ही मैच विनिंग शॉट खेलुंग...' विराट कोहली ने दूसरी IPL ट्रॉफी जीतने के बाद बोली बड़ी बात
Virat Kohli on RCB: विराट कोहली ने पिछले दो सीजन में जीत का पूरा क्रेडिट RCB मैनेजमेंट को दिया.
Published : June 1, 2026 at 8:56 AM IST
अहमदाबाद: 37.5 साल की उम्र में भी विराट कोहली अपने खेल पर काम करने में यकीन रखते हैं. उन्होंने अपने करियर का सबसे तेज T20 अर्धशतक जड़ा और RCB की IPL जीत की दौड़ में, मैच जिताने वाले रन बनाने का अपना पुराना सपना भी पूरा किया.
कोहली के नाबाद 75 रन RCB के दूसरे IPL खिताब में सबसे महत्वपूर्ण रहे, और इस पूरे सीजन में टीम के शानदार प्रदर्शन से यह दिग्गज खिलाड़ी बेहद खुश है. मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कोहली ने कहा, 'यह वही पल है जिसका आप सपना देखते हैं. मैंने कई बार इस पल के बारे में सोचा था कि मैं ही मैच जिताने वाला रन बनाऊंगा.'
जब उनसे उनके 25 गेंदों में बने अर्धशतक के बारे में पूछा गया, तो कोहली ने दिखाया कि वह हमेशा इस खेल के एक सीखने वाले छात्र क्यों बने रहते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'आजकल खेल की मांग ही ऐसी है कि युवा खिलाड़ी आपको अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.' हालांकि, उनकी इस बात की गंभीरता किसी से छिपी नहीं रही.
🗣️𝗜𝘁'𝘀 𝘀𝘁𝘂𝗳𝗳 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗼𝗳 🤩— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
🎥 Hear from the 𝙢𝙖𝙣 𝙤𝙛 𝙢𝙚𝙜𝙖 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 Virat Kohli himself on his masterclass 👏#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/Prgy6La7iC
मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी, अपने खेल में ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ा. मुझे गेंदबाजों पर हावी होकर अतिरिक्त रन बनाने थे.' इस सीजन में कोहली को जिस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिली, वह यह है कि शुरुआती 10 मैचों में आठ अलग-अलग खिलाड़ियों ने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता. अब ऐसा नहीं है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी सिर्फ उनके कंधों पर ही हो.
कोहली ने कहा, 'हमें इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था. अब हमारे पास खिलाड़ियों का एक ऐसा ग्रुप है, जिसे देखकर आपको लगता है कि जब आप मैदान पर उतरते हैं, तो हर बार आपको ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है.' 'आपके पीछे और आपके आस-पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो आपके लिए मैच जिता सकते हैं. इस पूरे ग्रुप में कई खिलाड़ियों को 'मैन ऑफ द मैच' के पुरस्कार मिले हैं.'
कोहली ने कहा, 'आप हॉफ (जोश हेजलवुड), भुवी (भुवनेश्वर कुमार), डफ (जैकब डफी) और क्रुणाल पांड्या जैसे विश्व-स्तरीय गेंदबाजों को देखिए, आप उन पर हमेशा की तरह पूरा भरोसा कर सकते हैं. इसके अलावा, रसीख (सलाम) डार ने भी इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है.'
जात का फुल क्रेडिट RCB मैनेजमेंट को
कोहली को लगता है कि पिछले दो सीजन में RCB मैनेजमेंट ने जिस तरह की टीम मैदान पर उतारी है, वही जीत की असली वजह रही है. 'जब मैं मैदान पर आया तो मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था. हमारे पास जो टीम है, वह किसी भी तरह की मुश्किल से निपटने का आत्मविश्वास देती है. हमें पता था कि लक्ष्य का पीछा करते समय हमें ठीक-ठीक क्या करना है.'
𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙨𝙤 𝙣𝙞𝙘𝙚, 𝙩𝙝𝙚𝙮 𝙝𝙖𝙙 𝙩𝙤 𝙙𝙤 𝙞𝙩 𝙩𝙬𝙞𝙘𝙚 ❤️@RCBTweets are your #TATAIPL 2026 Champions 🏆#Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/vAqXacHPju— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
बहुत सोच-समझकर उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन सी टीम है, लेकिन साथ ही, वे हर विरोधी टीम का पूरा सम्मान करते थे. 'हमारा पहला लक्ष्य पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंचना था. उसके बाद, हमारे सामने चाहे किसी भी टीम की जर्सी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. हम सभी का सम्मान करते हैं और किसी भी टीम को उकसाते नहीं हैं. हमारी टीम में बहुत ही समझदार और पेशेवर खिलाड़ी हैं, और उनका अनुभव साफ झलकता है.'
उनके अनुसार, बड़े मैचों में टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी टीम के बड़े खिलाड़ियों की होती है. 'जब भी कोई बड़ा और मुश्किल मौका आता है, तो टीम के बड़े खिलाड़ियों को ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी पड़ती है. मुझे पता था कि हम लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और विरोधी टीम मुझे जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था कि हम एक चैंपियन टीम हैं और हम 3-4 ओवर शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे.'
17 सीजन तक जीत से वंचित रहने के बाद, कोहली को आज भी याद है कि 2025 में अपनी पहली जीत के बाद क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट ने उनसे क्या कहा था.
हमारे इरादे साफ थे
'जब पिछले साल हम जीते थे, तो मो बोबाट ने कहा था कि यह हमारी सफर का अंत नहीं है, बल्कि हमें लगातार दूसरी बार भी जीत हासिल करनी है. लक्ष्य का पीछा करते समय, मैंने वेंकी (वेंकटेश अय्यर) से कहा था कि हमें पावरप्ले के दौरान ही मैच को अपने पक्ष में पूरी तरह से कर लेना है. हमारे इरादे और रणनीति पूरी तरह से साफ थे.'
कोहली ने कहा कि RCB के मौजूदा खिलाड़ियों के समूह में संतुलन और ताकत, दोनों ही मौजूद हैं. 'हमारे सभी बल्लेबाजों ने टीम की जीत में अपना-अपना योगदान दिया. मुझे ऐसी टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुशी होती है, जिसमें संतुलन भी है और ताकत भी. हम एक हर-फनमौला और मजबूत टीम हैं, और शायद यही वजह है कि इस समय मैदान पर खेलते हुए हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है.'
Finishing off in style 🥳— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
And it's none other than King Kohli 😎👑
Scorecard ▶️ https://t.co/Yz6K3q6w0X#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/FZNGQ26gBs
कोहली ने बताया कि इस साल का फाइनल मैच उन्हें पिछले साल के फाइनल से काफी अलग महसूस हुआ. 'मैंने टीम के कुछ खिलाड़ियों से कहा कि इस बार हमें पिछले साल जैसा दबाव महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी टीम की क्षमताओं और ताकत के बारे में पूरी तरह से पता है'
'हम टेबल में सबसे ऊपर रहे, यहां सबसे पहले पहुंचने की एक वजह है और हमने बस एक ही बात कही थी, ‘अगर हम अपने क्रिकेट पर टिके रहते हैं, अगर हम अपनी योजनाओं को ठीक से लागू करते हैं, तो हम इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम हैं’ और अब तक हमने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, उसकी भी एक वजह है.'
हमारे पास 14 घरेलू मैच हैं
विराट कोहली ने आखिर में फैंस के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे पास 14 घरेलू मैच हैं, सात नहीं. हमारे फैंस हर समय हमारे साथ हैं. क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का घरेलू मैदान होने के बावजूद 90 फीसदी फैंस हमारे पक्ष में हैं.'